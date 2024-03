Dos israelíes muertos en un tiroteo en una gasolinera a la entrada de un asentamiento en Cisjordania

Al menos dos israelíes han muerto este jueves cuando un hombre palestino ha abierto fuego en una gasolinera ubicada a la entrada de Eli, un asentamiento israelí situado en Cisjordania, ataque que se ha saldado con la muerte del atacante por parte de un oficial de la reserva del Ejército de Israel. El servicio de ambulancias de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter, que los paramédicos han declarado muertos a dos hombres, uno de unos 20 años y otro de unos 40, poco después de encontrarlos en estado crítico. El incidente tuvo lugar sobre las 17.00 horas (hora local). Las víctimas han sido identificadas posteriormente como Yitzhak Zeiger, rabino de 57 años, y Uria Hartum, estudiante de 16 años, que había estado haciendo autostop con el adulto, voluntario de servicios de emergencias, informa el periódico israelí 'The Times of Israel'. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha informado de que "un terrorista llegó a la gasolinera de Eli y abrió fuego. El terrorista ha sido eliminado. Las fuerzas bloquean las carreteras y persiguen a más sospechosos en la zona". Después, ha señalado que el jefe del Estado Mayor se ha trasladado al lugar del ataque y ha realizado una evaluación para reforzar la seguridad en la zona junto a otros altos funcionarios de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía israelí como del Shin Bet. Allí se ha reunido con Aviad Gazbar, oficial de la reserva que "eliminó al terrorista", a quien ha "elogiado su valiente acción que evitó un desastre mayor". "Este es un ataque grave, en el que murieron dos civiles israelíes. Lamentamos sus muertes. Con la acción profesional de un oficial de reserva (...), el incidente terminó", ha declarado. "El esfuerzo de disuasión de las fuerzas de seguridad bajo el mando central continúa todo el tiempo y sacaremos las lecciones de este incidente para fortalecer la defensa", ha indicado Hagari a través de sus redes sociales. El servicio de Inteligencia israelí ha identificado al atacante como Muhamad Manasra, oficial de la policía de la Autoridad Palestina, que estuvo detenido entre 2018 y 2019 por delitos relacionados con armas. Ya durante la noche, las FDI han comunicado que han iniciado "una actividad para mapear la casa del terrorista", del campamento de refugiados de Qalandia y de 31 años, y que proporcionará más detalles próximamente. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha calificado de "heroico" el tiroteo y ha lamentado que haya fallecido el autor del mismo, al que ha señalado como "heroico mártir, oficial de la Policía palestina, Muhamad Manasra, del campo de Qalandia". Esta acción "dice a la ocupación que no hay seguridad para ellos en nuestro territorio, y que los ataques de los milicianos de la resistencia continuarán y les alcanzarán desde lugares que no esperan". El suceso tiene lugar en medio del repunte de la violencia en lo que va de año, que se ha recrudecido tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en territorio israelí, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el grupo islamista, han denunciado la muerte de más de 30.000 personas a causa de la ofensiva israelí contra el enclave, mientras que más de 400 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos.