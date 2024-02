Zelenski pide que no se retrase el suministro de armas a Ucrania

Tirana, 28 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a sus aliados decisiones que aceleren el suministro de armas a su país ante la agresión rusa al insistir en que no hay tiempo que perder para frenar al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Debemos sobrevivir. Para eso necesitamos decisiones concretas, decisiones sobre las armas. Y que esas armas lleguen a tiempo", declaró Zelenski en rueda de prensa en Tirana, donde asistió a una cumbre entre su país y los del sureste de Europa.

"Si alguien ha decidido enviarnos armas, debe hacerlo a tiempo", insistió Zelenski, agregando que espera la visita a Ucrania a mediados de marzo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para debatir las posibilidades de reforzar a su país.

"Él ha dicho que hay varias ideas que compartirá conmigo", dijo.

Una reciente propuesta de Macron de enviar a Ucrania soldados de los socios europeos y otros fue rechazada por la mayoría de los países de la UE y de la OTAN.

"No tenemos tiempo ni alternativas. Nos encaramos con un asesino. Con un Hitler número dos. Nuestra iniciativa es que triunfemos ante Putin", aseguró Zelenski, y pidió no permitir "pausas" porque Rusia "no se detendrá".

En las últimas semanas, Zelenski ha recorrido diversos países para pedir más apoyo y armas para su país ante el temor a que disminuya la capacidad de apoyo de sus aliados en Europa y sobre todo de Estados Unidos, donde permanece bloqueado el nuevo paquete de ayuda financiera para Ucrania, por un valor de 55.000 millones de euros, debido a la resistencia de los republicanos en el Congreso.

Zelenski también pidió a los países de los Balcanes que se mantengan unidos, afirmando que Rusia "hará todo para desestabilizar la situación" y reiteró su propuesta a los países balcánicos de trabajar juntos en la producción de armas.

"Debemos confiar más en lo que podemos hacer juntos. Hay que confiar en nostros, en la estabilidad que podemos brindar a Europa, pero también en los valores conjuntos", indicó.

"Apoyamos la integración de los Balcanes Occidentales en la Unión Europea (UE), pero vosotros también debéis apoyarnos a nosotros", añadió Zelenski.

El primer ministro albanés, Edi Rama, cuyo Gobierno ha organizado la conferencia, criticó a aquellos países europeos que se niegan a brindar ayuda militar a Ucrania y calificó de "cínicas y absurdas" las afirmaciones de que el envío de más armas sólo prolonga la guerra.

La cumbre que se celebra en Tirana se centra en el impacto que el conflicto bélico está teniendo en el sureste europeo y la ayuda que esta región puede brindar a Ucrania, incluida la militar.

El jueves, en Tirana se abordará también la cooperación económica entre los países balcánicos (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia) como un impulso para la estabilización y la paz en la región, así como la ayuda financiera de la UE a la región.