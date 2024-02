Crónica del Real Madrid - Sevilla FC, 1-0

El Real Madrid superó (1-0) al Sevilla FC este domingo gracias a un gol de Luka Modric en el minuto 81, salvando así una jornada 26 de LaLiga EA Sports en la que afianzó su liderato en el Santiago Bernabéu y refrendó su favoritismo al título. Los de Carlo Ancelotti manejaron el encuentro durante muchos minutos pero se enredaron ante un Sevilla bien protegido atrás en el regreso a Chamartín de Sergio Ramos. El que fuera capitán de los blancos frenó a su exequipo, pero Modric reclamó su sitio en el Madrid saltando del banquillo para sellar los tres puntos. En medio de la polémica por los vídeos sobre los árbitros de Real Madrid TV y la denuncia ante Competición del club andaluz, se pagaba poco a que el VAR haría acto de presencia más pronto que tarde. Así fue a los 10 minutos, cuando Díaz de Mera acudió al monitor para anular un gol de Lucas Vázquez por una falta previa. Un golpe de Nacho a En-Nesyri imposible de apreciar si no es con la lupa del videoarbitraje y que fue suficiente para anular la jugada. El gol tiene que se impoluto en tiempos de VAR y el Madrid se quedó sin esa ventaja, convirtiendo su juego en previsible para una buena defensa visitante en medio del resquemor con el árbitro. La primera ocasión fue de los andaluces, con el pase de la muerte de Isaac Romero que no aprovechó En-Nesyri, pero no volvieron a salir con peligro. El Sevilla parecía destinado a sufrir, sin apenas balón, cada vez más encerrado en su campo por la presión de los locales, como en ese gol anulado a Lucas Vázquez. Los de Ancelotti contaron con el desborde de Rodrygo, también de Vinícius, pero echaron de menos el faro del ausente Joselu. Sin Jude Bellingham tampoco, el Madrid necesitaba más segunda línea en su ataque, sumar efectivos como logró por momentos Tchouaméni y, sobre todo, Fede Valverde. El uruguayo tuvo la mejor ocasión antes del descanso con un tremendo latigazo lejano que despejó Nyland. El choque volvió de vestuarios con los mismos protagonistas, aunque en esta vez el portero del Sevilla hizo la estatua y rezó lo que supo viendo el remate de Valverde estrellarse en el poste. El partido se animó por momentos y los de Quique Sánchez Flores tuvieron su gran ocasión con Isaac Romero: paradón de Lunin. EL ÁRBITRO SE LESIONA Y MODRIC DA TRES PUNTOS DE ORO Sin embargo, los ataques tomaron dirección única y el Madrid vivió unos minutos de asedio donde Rodrygo y Vinícius rozaron el gol. En el mejor momento de los blancos, el árbitro Díaz de Mera pidió el cambio lesionado y en su lugar entró Fernández Buergo, un debutante en Primera para media hora en todo un Bernabéu. El Madrid trató de no enfriarse pero lo cierto es que pasó su momento vendaval y el Sevilla respiró saliendo algunos metros de la cueva. Vinícius, que reclamó una entrada de Navas, y Rodrygo perdieron algo de protagonismo y la defensa del Sevilla volvió a hacerse fuerte. Sergio Ramos, de regreso a un Bernabéu donde acumuló parte de sus 22 títulos y 671 partidos de blanco, volvió a cortar balones importantes como en el primer tiempo. Sin embargo, una leyenda vigente de la capital como Luka Modric se reivindicó recién entrado con un golazo en el minuto 81. El croata, a sus 38 años y con la renovación en el aire, controló un balón llovido en la frontal y lo ajustó al poste. El Sevilla reclamó un fuera de juego de Rudiger en el inicio de la jugada, pero el tanto subió y valió para afianzar el liderato. Como escasa respuesta, Kike Salas remató desviado para un Sevilla que, en el largo descuento, no tuvo opción de encadenar su quinta jornada seguida sumando por alejar la zona de descenso. El Madrid no abrió la Liga, mantuvo los ocho de renta con el Barça y esperará tranquilo lo que haga el Girona este lunes contra el Rayo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 1 - SEVILLA FC, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL MADRID: Lunin; Lucas, Rüdiger, Nacho (Modric, min.74), Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Brahim (Dani Ceballos, min.90); Vinicius y Rodrygo (Álvaro, min.94). SEVILLA FC: Nyland; Jesús Navas (Junalu, min.75), Badé, Sergio Ramos, Kike Salas (Nianzou, min.91), Ocampos (Januzaj, min.91); Sow, Soumaré, Óliver Torres (Alejo Véliz, min.75); Isaac Romero (Suso, min.75) y En-Nesyri. --GOL: 1 - 0, min.81, Modric. --ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó a Kroos (min.35) por parte del Real Madrid. Y a Ocampos (min.70), Nianzou (min.91) y Sow (min.98) en el Sevilla. --ESTADIO: Santiago Bernabéu, 74.969 espectadores.