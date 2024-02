El español Carlos Alcaraz se retira por lesión en su estreno en Río de Janeiro tras dos juegos

El tenista español Carlos Alcaraz se vio obligado a retirarse este martes durante su estreno en el torneo de Río de Janeiro (Brasil), puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, tras sufrir una lesión de tobillo al inicio de su partido ante el brasileño Thiago Monteiro. El murciano estaba disputando el primer juego del encuentro cuando, durante el tercer punto, se torció la articulación al intentar corregir su posición cuando su rival le había jugado a contrapié. El número dos del mundo se quedó dolorido en la pista y se fue a su silla ayudado por Monteiro y por el juez de silla. El gesto del español era de preocupación, pero pese a ello, y tras vendarse el tobillo, decidió volver a la pista para probar sus sensaciones. De hecho, logró romper el saque del brasileño, pero con problemas de movilidad y tras ceder el suyo a continuación, decidió retirarse definitivamente. "Creo que estas cosas pasan, sobre todo cuando juegas en tierra batida. No fue un problema de la pista, me hice daño en un cambio de dirección y eso pasa en tierra batida", aseguró Alcaraz, que el año pasado fue finalista en Río de Janeiro y que por ello perderá valiosos puntos en el ranking. El de El Palmar, que partía como primer cabeza de serie, volvió al choque para ver si podía "continuar o no". "Hablé con el fisio en la pista y decidimos juntos que continuaría para ver si mejoraba. No lo hizo, así que preferimos ser prudentes y abandonar por precaución. Me dijeron que no es grave, descansaré y el miércoles me haré las pruebas", remarcó Alcaraz en declaraciones recogidas por la web de la ATP. El número dos del mundo espera que el percance no sea grave y que no le comprometa la temporada estadounidense en pista dura con los dos primeros Masters 1.000 de la temporada, en Indian Wells, donde defiende título, y en Miami. Además, el 3 de marzo tiene programada en Las Vegas una exhibición con Rafa Nadal. Por otro lado, el tenista tinerfeño Roberto Carballés no pudo superar tampoco su debut en la arcilla roja brasileña al perder ante el chileno Cristian Garín en tres sets por 6-2, 6-7(1), 6-3.