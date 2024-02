Hugo Silva no se ve "favorito" en su primera nominación al Goya: "Votan los académicos y es algo bastante estricto"

El actor Hugo Silva asegura estar "nervioso e ilusionado" ante su primera nominación a los Goya a Mejor actor de reparto por 'Un amor' y afirma que no se ve "favorito" para recoger el 'cabezón' el próximo sábado 10 de febrero. "Esto es una votación de los académicos y no de un grupo de gente que se pueda poner de acuerdo. Esto es realmente bastante estricto, ya que votan todos los académicos y es algo bastante vigilado con una notaria que está muy encima de todo", ha indicado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno el próximo 14 de febrero de su nueva película 'Buscando a Coque'. Así ha respondido Silva tras ser preguntado sobre si sus posibilidades han aumentado al no ser premiado en los Feroz o en los Gaudí y ha precisado que es un "gran honor" haber recibido su primera nominación por su trabajo con Isabel Coixet. "Es un puntazo estar nominado a los Goya. Desde que salió la nominación me ha dado tiempo a mirar para atrás y estoy muy agradecido por toda la gente que me ha apoyado y me han dado oportunidades en el cine", ha afirmado. 'Un amor' de Isabel Coixet cuenta con siete nominaciones a los Premios Goya: Mejor actriz protagonista (Laia Costa); Mejor actor protagonista (Hovik Keuchkerian); Mejor actor de reparto (Hugo Silva); Mejor dirección de fotografía; Mejor guion adaptado; Mejor dirección; y Mejor película. 'BUSCANDO A COQUE', UN VIAJE HASTA MIAMI El actor protagoniza, junto a Alexandra Jiménez y Coque Malla, la película 'Buscando a Coque', de Teresa Bellón y César Calvillo, en un proyecto que aborda las infidelidades en un matrimonio desde una perspectiva "madura" con tintes de comedia. La historia gira en torno a César y Teresa, una pareja interpretada por Hugo Silva y Alexandra Jiménez, en la que Teresa le es infiel a su pareja con Coque Malla, el ídolo de su marido. Los dos principales protagonistas elogian la manera en la que se gestiona en la cinta una situación de deslealtad. "A mí lo que me pasó cuando leí el guión es que me pareció muy tierno, muy inteligente y muy maduro el hecho de que una pareja pase esto de esa manera. Es una historia profunda y muy madura", precisa Hugo Silva. Para Alexandra Jiménez, el guion también ha sido un aspecto importante a la hora de decidir participar en la película, especialmente por el "mimo" con el que están hechos los personajes de Teresa y César. "Es una película que tiene mucho encanto", subraya. Por su parte, Coque Malla regresa al cine y asegura que uno de los motivos que le llevó a decantarse por esta película fue la idea de bromear sobre su vida sexual. "Es una película con un humor irreverente, que cada vez da más miedo poner en práctica, y que nosotros lo llevamos a cabo", ha explicado Coque Malla, que aclara que no hace de sí mismo sino que se utiliza su figura como personaje famoso. Para la película, los tres actores han viajado a Miami para grabar algunas escenas. Un hecho que, como dice Hugo Silva, ayudó a crear el sentimiento de "equipo" porque estaban "totalmente desubicados" en la ciudad estadounidense. "Nosotros estábamos igual de perdidos que nuestros personajes en la película. Estábamos flipando. Nunca había estado en Miami, es una ciudad complicada y muy ruidosa, pero todo es tan sobrado y tan distinto que estábamos flipando siempre", ha recordado el actor.