El Real Madrid y el Levante se despegan en la batalla por la Champions en la Liga F

El Real Madrid y el Levante UD se despegaron este fin de semana de sus rivales en la pelea por la segunda y la tercera plaza de la Liga F 2023-2024, las cuales dan acceso a estar en la Liga de Campeones, tras imponerse al Valencia (7-1) y al Atlético de Madrid (0-1), respectivamente, mientras que el FC Barcelona no aflojó ante el colista Sporting Club Huelva (0-1), en partidos correspondientes a la decimoquinta jornada y primera de la segunda vuelta. El conjunto madridista sacó partido al duelo directo entre las colchoneras y las 'granotas' en Alcalá de Henares gracias a su goleada sobre las 'che' en posiblemente su mejor partido de la temporada en el Alfredo Di Stéfano. El equipo de Alberto Toril olvidó la última derrota en casa para despedir la Champions ante el BC Hacken sueco (0-1) y no dio opciones a un Valencia en un choque con protagonismo para Caroline Moeller. La delantera danesa confirmó su buen momento y lideró la victoria con un triplete, mientras que Linda Caicedo, Naomie Feller, Signe Bruun, que se reencontró con el gol tras mucho tiempo, y Maite Oroz completaron una goleada 'maquillada' por Anita Marcos. Esta victoria permitió al Real Madrid aventajar ya en seis puntos al Atlético de Madrid, al que rendirá visita esta semana que viene en los cuartos de final de la Copa de la Reina y con el que todavía tiene el derbi liguero pendiente. El conjunto colchonero volvió a tropezar con el Levante, que con su triunfo por 0-1, defendió su tercera plaza para quedarse a dos puntos de las madridistas. El equipo que Manolo Cano quería tomarse la revancha de la semifinal de la Supercopa de España, pero, tras un partido muy disputado, cedió por un nuevo gol de su 'verdugo' en Butarque, una Gabi Nunes que, en fuera de juego, cabeceó el tanto del triunfo valenciano al filo del descanso y abrir cuatro puntos de renta sobre las colchoneras. Por su parte, el cuarto equipo candidato a pelear por la segunda y tercera plaza, el Madrid CFF, también se dejó puntos al empatar (3-3) contra el Sevilla y quedarse a cuatro puntos del Real Madrid, pero con un choque más. Las locales llegaron a dominar inicialmente 2-0 y luego 3-1 a falta de menos de diez minutos, pero las sevillistas se llevaron un punto para alargar a nueve los partidos de Liga F sin perder con un tanto final en el minuto 94 de Cristina Martín-Prieto. Además, el FC Barcelona no tuvo problemas en afianzar su liderato en el campeonato doméstico y mantener los nueve puntos de renta sobre el Real Madrid al ganar 4-0 al colista Sporting Club Huelva para olvidar su empate en la Liga de Campeones ante el Benfica. Un doblete de Claudia Pina quebró la resistencia visitante y, ya en la segunda parte, la noruega Caroline Graham Hansen reforzó su 'pichichi' con su decimotercer gol y Esmee Brugts cerró el marcador ya en el tiempo añadido. Por su parte, un doblete de la finlandesa Sanni Franssi dio la victoria a la Real Sociedad en el derbi ante la SD Eibar en Ipurua, mientras que el de la estadounidense Kayla McKenna fue vital para tres puntos del Villarreal ante el Betis. El conjunto castellonesne puso cinco puntos sobre un descenso del que el Granada cogió aire para salir al batir 2-0 al Athletic Club. El Costa Adeje Tenerife y el Levante Las Planas empataron a un gol con gol tempranero de las locales (Gift Monday) y postrero de las visitantes (Jessica Martínez).