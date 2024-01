¿Puedes ver al elefante? Comprueba la agudeza de tu visión con este test

31/01/2024 Ilusión óptica con dos animales. SOCIEDAD BRIGHT SIDE

Este dibujo muestra dos animales: el primero es obvio, el elefante en primer plano que coge un tronco con su trompa, pero ¿puedes ver el segundo? Divide la imagen en secciones y mira cada una de ellas con calma. ¿Todavía no? Fíjate en el extremo derecho de la imagen: el contorno entre los arbustos, la pata del elefante y la granja al fondo construyen el perfil de la cabeza de un caballo. ¿Cuánto tiempo te ha costado descubrirla? Medios que han recogido esta imagen de Bright Side señalan que menos del 1% de las personas pueden localizar el segundo animal en menos de once segundos. Esto no tiene por qué suponer ninguna suposición sobre las capacidades de cada cual: investigadores británicos señalan que numerosas ilusiones visuales se deben a limitaciones en el funcionamiento de nuestros ojos y neuronas visuales y no a procesos psicológicos más complejos. A la hora de llevar a cabo su estudio, los científicos de las Universidades de Exeter y Sussex examinaron ilusiones en las que el entorno de un objeto afecta a la forma en que vemos su color o dibujo. Desarrollaron un modelo que sugiere que son simples límites de las respuestas neuronales, y no procesos psicológicos más profundos, los que explican estas ilusiones. "Nuestros ojos envían mensajes al cerebro haciendo que las neuronas se activen más deprisa o más despacio --explica el doctor Troscianko, del Centro de Ecología y Conservación del campus Penryn de Exeter--. Sin embargo, la velocidad a la que pueden dispararse tiene un límite, y en investigaciones anteriores no se había considerado cómo podría afectar ese límite a la forma en que vemos el color".