Los problemas se le acumulan a Amador Mohedano. La grúa se lleva su coche

Amador Mohedano no levanta cabeza. En plenas negociaciones con Hacienda para hacer frente a los 247.000 euros de deuda que arrastra desde 2018 y que podrían provocar el embargo de la finca de Chipiona que heredó de Rocío Jurado, 'Los Naranjos' -donde reside desde su separación de Rosa Benito- los problemas se le acumulan al hermano de 'La más grande'. Y es que todo apunta a que se le ha estropeado el coche, el icónico Mercedes en el que tantas veces vimos a la cantante de 'Se nos rompió el amor' y que se ha convertido en uno de los grandes recuerdos que Amador conserva de su hermana. Una grúa acudía hace unos días a su finca, de donde salía minutos después arrastrando el vehículo. Se desconoce el alcalce de la avería y el coste de la reparación, pero es innegable que el tío de Rocío Carrasco no está ahora mismo para grandes inversiones. El pasado 16 de enero mantuvo una reunión telefónica con el inspector de Hacienda y, demostrando que su intención es pagar la deuda, habría planteado la posibilidad de conceder alguna entrevista en televisión y saldar así parte de los 247.000 euros que adeuda. Una deuda que en cualquier caso no supondrá su desahucio de 'La más grande', ya que como se ha aclarado Amador es propietario del 50% de la finca, que al tratarse de un proindiviso -su hermana Gloria Mohedano posee el otro 50%- impide que el terreno pueda ser embargado por Hacienda y salir a subasta pública.