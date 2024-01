Crónica del FC Barcelona - CA Osasuna, 1-0

31/01/2024 31 January 2024, Spain, Barcelona: Barcelona's Vitor Roque celebrates scoring his side's first goal during the Spanish Primera Division (LaLiga) soccer match between FC Barcelona and CA Osasuna at Lluis Companys Olympic Stadium. Photo: Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa DEPORTES Gerard Franco/DAX via ZUMA Press / DPA

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al CA Osasuna (1-0) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en partido aplazado de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, y recupera provisionalmente la tercera plaza y da aire al Barça de Xavi tras su postergado adiós, con un tanto salvador de un Vitor Roque que se estrena como goleador con el equipo blaugrana. Zarpazo de 'Tigrinho' para ganar y coger aire. El delantero brasileño, en su sexto partido como blaugrana, pudo por fin celebrar un gol y, fue además, un cabezazo que se convirtió en triunfo, en sumar 3 puntos vitales para este nuevo Barça de impasse entre Xavi, que se irá a final de campaña, y lo que esté por venir. De momento, el Barça se pone tercero a 8 puntos del líder provisional, el Girona FC, si bien una victoria del Real Madrid este jueves podría situar el liderato a 10 unidades. Eso sí, la plaza de 'Champions' la refuerzan, ya que el Athletic Club, quinto, está ahora a 5 puntos por debajo. Una situación de mejora a nivel clasificatorio pero esta victoria no despejó dudas futbolísticas. Hubo momentos de buenas ocasiones pero, de nuevo, el equipo pagó su falta de gol. Salvo ese cabezazo de Vitor Roque en el 63', bien asistido por un João Cancelo que terminó el partido con visibles y notorias molestias, no entró nada más en la portería de Aitor. Y Osasuna, que jugó con un jugador menos tras la expulsión por doble amarilla de Unai García en el 67', estuvo cerca de empatar. De hecho, el portero Aitor subió a rematar las dos últimas jugadas, una falta lateral y un córner, y el Barça volvió a sufrir en casa para ganar. Esta vez lo hizo, pero hubo momentos de tensión y de pensar en la derrota, reciente, ante el Villarreal por 3-5 tras remontar el 0-2 inicial. Además, este partido deja más problemas que soluciones. A nivel físico y de enfermería, en el minuto 5 se lesionó un Ferran Torres que se fue llorando, y ovacionado, y que es el segundo máximo goleador del equipo. Y terminaron el partido tocados, cojeando, tanto Cancelo como Lamine Yamal, que más allá del gol de 'Tigrinho' fue el mejor del Barça. También estuvo muy bien Fermín López, que estrenó el '16' como miembro del primer equipo con una sensación rara; la de entrar por Ferran Torres en el 7' y ver a Xavi optar por enviarle de nuevo al banquillo para dar entrada a Vitor Roque. Cambio que le salió bien al técnico egarense, todo sea dicho. Pero Fermín, ante la pasividad de otros compañeros, probó en varias ocasiones a Aitor antes de ser sentado. Pocas cosas pasaron en una primera parte sosa, sin apenas ocasiones y donde las mejores llegaron a balón parado, con remates de cabeza de Jules Koundé o Robert Lewandowski, que en la segunda parte marcó un golazo bien anulado --sin discusión alguna-- por fuera de juego. Pero no hubo manera de que en la segunda parte el Barça afinara puntería, más allá de ese gol de Vitor Roque, con un cabezazo cruzado impecable tras centro de Cancelo con el exterior de la bota derecha, desde la banda izquierda, en una jugada hilvanada que los 'culers' querrían ver más a menudo. De momento, calma chicha tras el adiós pausado de Xavi y 3 puntos buenos de cara a no perder el tren de la 'Champions' y seguir cerca de la cabeza, a falta de lo que haga el Real Madrid. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - CA OSASUNA, 0 (0-0, al descanso). --EQUIPOS. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri (Oriol Romeu, min.77); Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres [Fermín, min.7 --Vitor Roque (min.62)--]. CA OSASUNA: Aitor; Areso, Unai García, David García, Herrando, Mojica; Moncayola (Barja, min.83), Lucas Torró (Ibáñez, min.83), Aimar Oroz (Brasanac, min.68); Budimir (Rubén García, min.68) y Arnaiz (Raúl García, min.68). --GOLES. 1-0. Min.63, Vitor Roque. --ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C. Andaluz). Amonestó a Pedri (min.53) en el FC Barcelona. Expulsó a Unai García en el Osasuna por doble amarilla (min.16 y min.67). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 37.888 espectadores.