Huelva "deslumbra" en Fitur como destino con experiencias "únicas"

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid ha acogido este viernes un despliegue de atractivos que Huelva ha presentado en su tercera jornada. Así, la provincia se posiciona como un destino turístico "completo" con la "exquisita" Ruta del Jabugo; su más vibrante edición de bodas de oro del Festival de Cine Iberoamericano; "emocionantes" pruebas deportivas, como la Leyenda de Tartessos o las "enorme riqueza" de monumentos y patrimonio cultural y natural de municipios como Beas, Niebla, Chucena, Hinojos o Jabugo. De este modo, según ha indicado la Diputación de Huelva en una nota, el Festival de Cine de Huelva ha "brillado" en la presentación de su 50 Aniversario, que celebra "siendo una seña de identidad cultural que vincula a varias generaciones y a dos continentes, lo que lo convierte en una unión en el tiempo y en el espacio gracias a la magia de la gran pantalla". La diputada de Turismo, Ana Delgado, ha señalado que "la vocación iberoamericana del festival conecta con nuestra historia, no sólo por el papel de puente entre dos mundos que tuvo la provincia de Huelva, sino también porque las miles de películas, documentales y cortometrajes que han formado parte del Festival en estos 50 años, narran la realidad de cada uno de los países que participan en la muestra". De otro lado, la Sala Crush del pabellón andaluz ha sido testigo de la presentación del I Congreso de Hidrógeno Verde que "convertirá Huelva en la capital de la energía sostenible y renovable", con más de 650 personas inscritas además de contar con la presencia ya confirmada de más de 300 empresas del sector. Una cita que "confirma al destino como lugar idóneo para la celebración de grandes eventos y congresos, ha señalado la Diputación. A continuación, la Ruta del Jabugo, con sus sabores "auténticos", ha protagonizado el Showcooking ofreciendo a los visitantes la posibilidad de explorar la tradición gastronómica única de la provincia de Huelva. El municipio serrano también se ha presentado como un destino "para el bienestar emocional" con la iniciativa Nature Space, una reserva natural que "invita al viajero a disfrutar de una dehesa ecológica en pleno espacio protegido del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche" y que es una experiencia "solo apta para turistas medioambientalmente responsables". La empresa jabugueña Jamones Eiriz ha llevado también hasta Fitur el proyecto Foddie and Mice Experiences by Jamones Eiriz, que proponen al viajero visitas guiadas a la Dehesa, Bodegas y Secaderos naturales, con cata exclusiva incluida de productos ibéricos cortados a cuchillo. Toda una "sublime experiencia gastronómica". El municipio de Beas se ha mostrado como "la capital de la Navidad", con su tradicional y afamado Belén viviente, acompañado de una completa y variada oferta cultural bajo el lema 'Para que veas Beas'. Su feria del aceite, que en este 2024 cumplirá su mayoría de edad, sus fiestas mayores en honor a San Bartolomé y su romería de la Virgen de los Clarines, ambas en agosto, "también suponen una buena oportunidad para conocer y visitar Beas, como alternativa a la costa y a la sierra, que complementa la marca Huelva como destino de vacaciones por Navidad y por su turismo rural y natural de la campiña". Además, la Diputación ha subrayado que Huelva "se enorgullece de ofrecer emocionantes pruebas deportivas que deleitan a los amantes del turismo activo como La Leyenda de Tartessos, que muestra a Huelva como el mejor lugar para practicar el deporte de las dos ruedas a través de paisajes naturales únicos". Una carrera de mountain bike que se puede correr de forma individual o por parejas y que recorre algunos de los mejores parajes de la provincia de Huelva en cuatro jornadas de "competición frenéticas". La cita, que se encuadra dentro del calendario UCI MTB Maratón (categoría S2), tendrá lugar los próximos días 1, 2, 3 y 4 de febrero. El municipio de Chucena, en el corazón de la industria vitivinícola de la comarca del Condado, también se ha subido al escenario de Fitur para ofrecer un acontecimiento que cada año festeja el nacimiento del vino. Su tradicional Feria del Vino se ha mostrado como un evento que pretende realzar su marca y ofrecer así "sus bondades y riqueza cultural y gastronómica", además de servir de punto de encuentro del sector agrícola. ALOJAMIENTO EN DOÑANA De otro lado, dos empresas turísticas afincadas en Hinojos y Almonte han presentado también sus propuestas de alojamiento con Doñana como lugar común. Huttopia, en Hinojos, es "el primer grupo mundial de campings en espacios naturales, auténticas obras de arte por su integración con la naturaleza que invitan a disfrutar del placer de descubrir la naturaleza a caballo, en bicicleta o a pie y adentrarse en los más bellos parajes naturales". La oferta turística de Almonte, con el Hotel la Malvasía en el Rocío y el núcleo costero de Matalascañas se presentan como un destino turístico "multifacético" que combina deporte, salud y ocio en el incomparable marco de la playa de Doñana. Entre las iniciativas más destacadas, "sobresale el emocionante Campeonato de Salto de Vuelo de Parapente, un espectáculo único en el mundo del deporte extremo o el Doñana Summer Park, una propuesta de ocio que promete momentos inolvidables, con una noria mirador en Caño Guerrero que ofrecerá vistas panorámicas impresionantes, fusionando la emoción del parque con la belleza natural de la costa. Diputación ha destacado que "no menos asombrosos son los monumentos y el patrimonio histórico que Huelva alberga". Desde antiguos sitios arqueológicos hasta joyas arquitectónicas, la provincia respira historia en cada rincón. Así se han presentado el Castillo de Niebla, con su nueva Web y el evento Niebla: Condado Flamenco, que une este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la Unesco con el Descubrimiento de América. Finalmente, la institución provincial ha subrayado que Huelva, con su presentación en Fitur 2024, invita a los viajeros a "descubrir su esencia única, combinando tradición, aventura y cultura en un solo destino".