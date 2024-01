Las 5 claves de la jornada 21

Madrid, 21 ene (EFE).- Las 5 claves de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports:

1. Las dos caras del Real Madrid

Asumió su responsabilidad Carlo Ancelotti, protegiendo a sus jugadores, por una alineación desacertada para recibir al Almería. El colista no había ganado un partido en toda la Liga y lo sintió cerca en el Santiago Bernabéu. La ausencia de rotaciones del técnico italiano, lo mal que calibró el desgaste físico de sus titulares tras la paliza física del jueves en Copa del Rey en el Metropolitano, provocó un equipo sin alma en la primera mitad.

De la peor cara de toda la temporada, con 0-2 al descanso, el Real Madrid pasó a la tan conocida épica del Santiago Bernabéu. Nadie esperaba que tocase ante el Almería pero la necesitó para acabar llevándose el triunfo en el minuto 99, con Dani Carvajal en éxtasis en plena locura colectiva. El colista clamó contra el arbitraje con tres jugadas en el foco de la polémica: el penalti señalado en el primer gol madridista por mano; el hombro o mano de Vinícius en el segundo; y un tanto anulado por falta a Bellingham que habría puesto el 1-3 en el marcador.

2. Joao Félix decide el pulso Isco-Ferran

Una definición magistral de Joao Félix deshizo la igualdad de un gran duelo entre Real Betis y Barcelona en el terreno donde nadie había sido capaz de ganar en esta Liga. Culminó la jugada desde el borde del área el futbolista portugués con un golpeo de exterior repleto de elegancia. Un disparo ajustado al poste para premiar la imagen más consistente del equipo de Xavi Hernández en todo el curso.

Irrumpió con brillantez Joao Félix, que apenas llevaba nueve minutos en el terreno de juego, en el que era un duelo de goles entre Ferran Torres e Isco Alarcón. Golpeó el barcelonista explotando su dulce momento goleador, para acabar logrando un triplete, el primero en el Barça, respondido en un primer momento para devolver la igualdad por un Isco esplendoroso. El Barcelona vio de cerca desengancharse del tren de LaLiga, pero se mantiene a siete puntos del Real Madrid y ocho del Girona, con un partido más para el equipo de Míchel.

3. El triplete de Dovbyk en 6 minutos

La capacidad del Girona de levantarse tras recibir golpes es pasmosa. Lo repite con asiduidad en LaLiga para ser el único equipo que pelea la cabeza al Real Madrid. Jornada a jornada, los de Míchel Sánchez sorprenden con un nuevo registro. Ante el Sevilla, con Montilivi disfrutando y numerosos aficionados llevándose las manos a la cabeza, el ucraniano Artem Dovbyk marcó tres tantos en seis minutos.

Entre el minuto 13 y el 19 Dovbyk le puso la firma al triplete más veloz en la aún corta historia del Girona en la elite del fútbol español. El récord en Primera lo tenía Olunga, que le hizo tres a Las Palmas en 2018 con 21 minutos de diferencia entre el primer y el tercer tanto. En 21 jornadas, el conjunto gironí ya ha superado su mejor registro de puntos con 52 y con la barbaridad de 51 tantos a favor (una media de 2,4 por encuentro).

4. El adiós de Sergio

Una nueva batalla perdida, en esta ocasión uno de esos duelos directos que tanto dañan, ante el Alavés en Mendizorroza. La falta de cualquier síntoma de reacción de un equipo en caída libre. Encadenando 19 partidos sin ganar, a uno del peor de sus registros en su historia. Sin vencer un solo encuentro desde el 1 de septiembre. Son argumentos que han llevado a la directiva del Cádiz a tomar la difícil decisión de cesar de su cargo a Sergio González.

La afición cadista ya se había unido en un cántico en su último partido de local para pedir su salida y un nuevo golpe en un partido en el que tenía un ultimátum ya hizo insostenible la situación de Sergio. Se marcha el día que se convirtió en el entrenador del Cádiz con más partidos dirigidos en Primera división tras superar a Víctor Espárrago. Deja al conjunto gaditano en puestos de descenso pero a un solo punto de la zona de permanencia.

5. El gol de ensueño de Areso

Cuando parecía difícil de igualar el zurdazo a la escuadra desde la frontal, enganchando de primeras el bote de balón de Iker Muñoz, Areso dio el triunfo a Osasuna en El Sadar ante el Getafe con el que será con casi total seguridad, el mejor tanto de su carrera. Y eso que apenas tiene 24 años. "Puskas", le gritaba Budimir en la celebración recordando goles en blanco y negro.

Restaban diez minutos para el final cuando Areso, lateral de mucha profundidad, llegó hasta el final de su carril, fue encimado por un jugador del Getafe y soltó un disparo que tomó vuelo para convertirse en el gol imposible. De nada le sirvió saltar a David Soria, situado en el primer palo a la espera de un centro. No alcanzó un balón que cayó y entró en la portería tras golpear en el poste. A lo Roberto Carlos en Tenerife. El primer tanto como profesional de Areso que será difícil de igualar en belleza. "Me he visto un poco apurado en el córner, no tenía otra salida y he visto que en el área no había tantos compañeros. He puesto un centro chut". El mejor tanto de una jornada repleta de golazos. EFE

rmm