Gabriela Guillén da un paso al frente y se sienta en '¡De viernes!' para contar su verdad con Bertín Osborne

05/12/2023 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Después de asegurar por activa y por pasiva que no quería saber nada de los medios de comunicación y que no pensaba sentarse en un plató de televisión para hablar de Bertín Osborne y de su reciente maternidad, Gabriela Guillén ha cambiado de opinión y, como ha anunciado este jueves Mediaset, se convierte en la invitada estrella de la próxima entrega de '¡De viernes!'. En poco más de 24 horas la fisioterapeuta concederá una esperadísima entrevista en la que se espera que la cuente su versión sobre la relación que mantuvo con el cantante, cuál fue la reacción de éste cuando le comunicó que esperaban un hijo, por qué decidió continuar en solitario con el embarazo y cómo llegaron al punto de no retorno en el que están en estos momentos, entre otros asuntos. Su relación está completamente rota desde el pasado verano y después de salir a la luz que pensaba pedir las pruebas de paternidad a Gabriela cuando naciese su hijo, Bertín dio un paso más y 3 días después de la llegada al mundo del bebé protagonizaba la portada de '¡Hola!' dejando claro que no quiere volver a ser padre y no piensa ejercer como tal. Unas declaraciones que han hecho estallar a la paraguaya, que tras asegurar que no quiere saber absolutamente nada del artista ha decicido romper su silencio y revelar, por fin, la verdadera cara del que mantiene que es el padre de su pequeño.