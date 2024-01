Biden asegura que los ataques de Pakistán demuestran que Irán "no es especialmente querido" en la región

18/01/2024 January 18, 2024, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Joe Biden speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, US, on Thursday, January 18, 2024. The US Congress' continued failure to act on Ukraine aid endangers US national security, the NATO Alliance and the rest of the free world, Biden told congressional leaders during a meeting on Wednesday, according to a statement from the White House POLITICA Europa Press/Contacto/Ting Shen - Pool via CNP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este jueves que los recientes intercambios de ataques entre Irán y Pakistán contra supuestos grupos terroristas demuestran que Teherán "no es especialmente querido" en la región. "Como puedes ver, Irán no especialmente querido en la región", ha remarcado el mandatario estadounidense en declaraciones realizadas en la Casa Blanca al ser preguntado por los periodistas sobre las tensiones en la región tras estos incidentes. Irán atacó el martes posiciones de un grupo terrorista en la provincia de Baluchistán, dejando dos niños muertos, y Pakistán ha respondido este jueves con un bombardeo similar contra otros terroristas en la región de Sistán y Baluchistán, que hace frontera con la provincia paquistaní, y que ha dejado al menos nueve muertos, cuatro de ellos niños. Mientras Teherán ha convocado al encargado de negocios paquistaní para pedir explicaciones, Islamabad llamó a consultas a su embajador y amenazó con no dejar entrar de nuevo al enviado diplomático iraní, que en aquel momento se encontraba fuera de Pakistán.