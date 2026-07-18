Drones ucranianos provocan un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú

Moscú, 18 jul (EFE).- Un ataque con drones ucranianos provocó esta noche un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú, según informó este sábado su gobernador, Andréi Vorobiov.

"Como resultado de la caída de un aparato no tripulado se produjo un incendio en un depósito de petróleo en Noguinsk", a unos 50 kilómetros del centro de Moscú, escribió en sus redes sociales.

Debido al ataque ha tenido que ser evacuado un centro materno infantil, tanto los pacientes como sus sanitarios, que se encuentra en las inmediaciones del lugar del siniestro, añadió.

Fuentes ucranianas informaron de que las citadas instalaciones cuentan con 24 depósitos con una capacidad de almacenamiento de 11.500 metros cúbicos.

Hace exactamente un mes Kiev logró golpear una importante refinería en el sureste de Moscú que abastece a gran parte de la capital y la región adyacente.

Los ataques ucranianos han reducido, según fuentes independientes, en más de un tercio el suministro de combustible en Rusia, lo que ha provocado un grave déficit en las gasolineras y disparado los precios.

La crisis de combustible ha sido uno de los detonantes del nuevo desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, hasta los niveles anteriores al comienzo en 2022 de la guerra en Ucrania. EFE