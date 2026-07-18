Irán denuncia que 10.000 personas están sin agua por ataques de EEUU a una planta desalinizadora en Hormozgán

Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que un bombardeo de Estados Unidos contra una planta desalinizadora de la provincia de Hormozgán (en el extremo sur del país, en el litoral del estrecho de Ormuz) ha dejado a más de 10.000 sin acceso a agua potable.

El ataque, según el director ejecutivo de la compañía provincial de Aguas de Bandar Abbas, Abdolhamid Hamzehpour ha ido dirigido contra la planta desalinizadora de Bunji, en el oeste del condado de Jask.

Como consecuencia "el suministro de agua potable de 20 aldeas con una población de aproximadamente 10.000 personas quedó completamente interrumpido", ha declarado a la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim.

El bombardeo, sobre el que Estados Unidos no se ha pronunciado, ha alcanzado la estación de bombeo para la extracción de agua bruta del mar, así como el transformador eléctrico de la planta desalinizadora de Bunji, con una capacidad de producción de 3.150 metros cúbicos diarios, que han quedado "completamente destruidos".

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La reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se ha caracterizado por una multiplicación de ataques contra las infraestructuras tanto dentro de Irán como en los países de la región objetivo de Teherán por albergar presencia militar estadounidense.

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, ha denunciado por carta ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que Estados Unidos está alcanzando "puertos, redes de transporte, instalaciones de comunicaciones, centros logísticos, instalaciones de radar, sistemas de defensa costera y otras infraestructuras indispensables para la población civil y para el funcionamiento de la economía nacional".

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