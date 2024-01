El líder opositor senegalés Ousmane Sonko queda provisionalmente excluido de las elecciones de febrero

17/09/2023 September 17, 2023, New York, NY, USA: Protesters Side, Senegalese New Yorkers rally at the UN to demand the release of opposition leader Ousmane Sonko..Thousands of Senegalese protesters have closed 44th Street in NY the Permanent Mission of Senegal. .The protesters moved to one side and fans of the Sengal government moved to the other side of the street by the NYC Police. POLITICA Europa Press/Contacto/Ardavan Roozbeh

El líder opositor senegalés Ousmane Sonko ha quedado excluido provisionalmente de las elecciones presidenciales del 25 de febrero al quedar ausente de la lista preliminar de 21 candidatos anunciada a última hora de este pasado viernes por el Consejo Constitucional del país africano. Sonko lleva tiempo en el punto de mira de la Judicatura senegalesa en forma de varios casos a sus espaldas que sus seguidores denuncian como una persecución política. Las detenciones de las que ha sido objeto han derivado desde hace más de dos años en protestas por parte de sus simpatizantes que se han saldado con decenas de muertos e importantes daños materiales. El último obstáculo al que se ha enfrentado el líder del disuelto partido opositor Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), fue la confirmación en enero de una condena de seis meses de prisión condicional por difamación contra el actual ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang. Dos semanas antes, Sonko había presentado su candidatura a las presidenciales gracias a la orden de un tribunal para revocar su exclusión inicial por una sentencia previa de dos años de cárcel contra él. El nombre de Sonko no figura en la lista del Consejo Constitucional pero todavía tiene una oportunidad para entrar en la carrera electoral. La lista definitiva será presentada el 20 de enero, dentro de una semana exactamente, y podría comprender modificaciones sujetas a la "posible retirada de un candidato o bien", y aquí está el resquicio que podría aprovechar el opositor, "la incorporación de un candidato nuevo en el caso de una apelación que el Consejo Constitucional considerada como válida". En este sentido, el periodo de reclamaciones quedará abierto desde las 08.00 del lunes hasta las 17.00 del martes, de acuerdo con el comunicado del Constitucional recogido por el portal de noticias Senego. Como cabía esperar sí que figura en la lista el candidato del partido gubernamental de Senegal, la Alianza por la República (APR) y actual primer ministro del país, Amadou Ba, uno de los grandes favoritos a unos comicios a los que el actual dirigente, Macky Sall, no concurrirá tras haber completado los dos mandatos que contempla la Constitución como máximo. También se encuentran en los candidatos Karim Wade, hijo del predecesor de Sall, Abdoulaye Wade, y Bassirou Diomaye Faye, candidato suplente del disuelto PASTEF, mientras que la ex primera ministra Aminata Touré ha quedado excluida de las elecciones.