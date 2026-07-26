Detenido un presunto cómplice del autor del atropello múltiple en Berlín, según medios

Berlín, 26 jul (EFE).- Un ciudadano iraní fue detenido como presunto cómplice del autor del atropello múltiple del sábado en la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, que causó la muerte a una persona y heridas a otras 16, informaron este domingo varios medios alemanes.

El detenido acompañaba presuntamente a Abdul B., sospechoso de ser el conductor del vehículo que perpetró el atropello y que continúa huido, según informaron tanto la RBB, la radio televisión de Berlín y Brandeburgo, como la edición digital de la revista Focus.

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Según Focus, que citó fuentes cercanas a la investigación, el ciudadano iraní fue detenido el sábado como "presunto cómplice" del conductor del vehículo.

"Se trataría de un ciudadano iraní que, en el momento de los hechos, se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo", detalló Focus.

"Al parecer, el hombre se encuentra en el centro de detención provisional de la policía", agregó el citado medio.

Mientras, la RBB apuntó, según sus fuentes, que el arrestado es "un hombre de nacionalidad iraní" del que la Policía cree que iba en el coche que atropelló a las 17 víctimas, una de las cuales murió mientras que las otras quedaron heridas.

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El sospechoso principal, identificado como Abdul B., es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron varios medios locales, entre ellos 'Der Spiegel' y 'Bild'.

Abdul B. sigue en busca y captura, y es conocido por las autoridades como alguien que "pertenece al entorno islamista", de acuerdo con la Policía.

Por el momento, las autoridades no han descartado la hipótesis de que el sospechoso contara con cómplices en el ataque, algunas de cuyas víctimas, además de ser arrolladas, también sufrieron heridas punzantes por arma blanca. EFE

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