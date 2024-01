TJUE desestima el recurso de indemnización de 176 millones de Dyson por etiquetado energético de aspiradoras

29/10/2018 Aspiradora Dyson V11 ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DYSON

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado este jueves de forma definitiva el recurso de indemnización de la compañía de electrodomésticos Dyson, que solicitaba la reparación del perjuicio que sostenía haber sufrido por un reglamento de la Comisión Europea de etiquetado energético de aspiradoras y que cuantificaba en 176,1 millones de euros. En 2013, la Comisión adoptó un reglamento que introdujo un método de prueba para medir la eficiencia energética de las aspiradoras y que se realizaba con un colector vacío en lugar de con uno cargado, un test que en el que Dyson consideraba que sus aspiradoras "ciclónicas" resultaban desfavorecidas a las aspiradoras de bolsa, cuyo rendimiento disminuía a medida que esta se llenaba. La compañía logró impugnar con éxito este reglamento, ya que mediante una sentencia de 2018 el Tribunal General lo anuló por estimar que la prueba realizada con un colector vacía no reproducía, en la medida de lo posible, las condiciones reales de utilización, tal como exigía la directiva relativa al etiquetado energético. Dyson reclamó también una indemnización de más de 176 millones de euros, un recurso que fue desestimado en 2021 por el Tribunal General ya que, a su juicio, la infracción de la directiva cometida por la Comisión no estaba suficientemente caracterizada y no daba lugar a un derecho a indemnización, por lo que Dyson elevó la solicitud al TJUE un recurso de casación contra esa sentencia previa. Sin embargo, en su sentencia de este jueves, el TJUE desestima todas las alegaciones formuladas por Dyson, así como su recurso de indemnización, y confirma de este modo la sentencia del Tribunal General. El Tribunal de Justicia confirma que la Comisión no ha cometido una infracción suficientemente grave acorde a la legislación comunitaria, requisito indispensable para que se justifique una indemnización como la que reclamaba Dyson.