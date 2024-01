Carlo Ancelotti: "Ha sido un buen partido de Kepa... y para la final, ya veremos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, definió este miércoles como "un buen partido" la actuación de Kepa Arrizabalaga en las semifinales de la Supercopa de España, con victoria merengue por 5-3 ante el Atlético de Madrid, pero añadió un "ya veremos" a su decisión sobre qué portero alinear de inicio en la final del domingo. "El partido de Kepa ha sido un partido bueno, en mi opinión. Creo que en los primeros dos goles no podía hacer nada y en el tercero puede ser que le haya molestado un poco el salto de Morata. Yo creo que ha sido un buen partido... y para la final, ya veremos a quién elegir", dijo Ancelotti en rueda de prensa desde Riad (Arabia Saudí). "Tenemos cuatro días para recuperar. La verdad es que el desgaste ha sido terrible, teniendo en cuenta que los dos equipos habíamos viajado el lunes, seis horas de viaje... Ha sido un desgaste muy fuerte porque el partido ha sido de ida y vuelta, muy competido, muy luchado. Los dos equipos han jugado muy bien, ha sido un espectáculo para el fútbol y creo que nosotros hemos ganado porque nos hemos quedado con un poco más de energía en el final", resumió el técnico madridista. En este sentido, admitió estar "con mucha confianza" en su plantilla. "La verdad es que el partido lo han ganado los que han entrado: Joselu, Dani Ceballos, Brahim... Esto a un entrenador le da mucha confianza. Toda la plantilla está enchufada, está motivada, esto nos viene bien y solo así se pueden ganar este tipo de partidos", agregó. Además, tildó como "muy bueno" el desempeño del lateral derecho Dani Carvajal. "Es un jugador fantástico, con una personalidad tremenda, con un carácter espectacular y ha sido protagonista en los tres goles. Hemos marcado tres goles con tres defensas, y es bastante raro; el segundo gol ha sido espectacular de Carvajal. Su presencia, como la de Mendy, es muy importante para nosotros. Sí que hemos encajado tres, pero ellos aportan mucho también en la fase de ataque", señaló. "Obviamente el equipo está muy contento. Pero tenemos que tener calma porque ha sido un partido con muchas emociones. Faltan 90 minutos para ganar el título, y ése es el objetivo", apuntó Ancelotti sobre la final del próximo domingo (20.00 horas) ante FC Barcelona o CA Osasuna. Mientras, elogió la adaptación de los menos habituales. "Esto no es nada nuevo, es el ADN del Real Madrid. Es un buen aprendizaje para los jóvenes que han vuelto, para Bellingham, para Arda, etc. El equipo nunca se rinde, puede ser que hoy perdiera; pero rendirse, nunca", remarcó. "El Atlético ha jugado muy bien, nos ha costado mucho la presión arriba en la primera parte porque ellos salían muy bien con el balón y tienen algunos jugadores de un nivel muy alto, sobre todo Griezmann. Cuando ellos tienen el balón, te cuesta recuperar porque lo manejan bien y son peligrosos", opinó sobre su adversario colchonero. "Los partidos contra ellos son siempre muy competidos en este sentido. Y además están muy bien organizados en todas las fases, así que son siempre partidos complicados", concluyó Ancelotti, que le tiene tomada la medida al Atlético desde hace bastantes años.