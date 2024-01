Marta Flich reflexiona sobre este momento profesional

10/01/2024 MARTA FLICH. Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, Marta Flich sorprende ahora retomando su carrera de actriz con un papel en la serie de comedia 'Serrines, madera de actor' de Amazon Prime. Imparable, hemos hablado con la presentadora de televisión esta noche en la presentación de dicho espacio y nos ha confesado que está muy agradecida por esta etapa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, Marta Flich sorprende ahora retomando su carrera de actriz con un papel en la serie de comedia 'Serrines, madera de actor' de Amazon Prime. Imparable, hemos hablado con la presentadora de televisión esta noche en la presentación de dicho espacio y nos ha confesado que está muy agradecida por esta etapa. "Se ha juntado todo... ahora se emite y parece que sea todo de golpe, pero ha sido casual" nos comentaba Marta, que reflexionaba con nosotros sobre este momento profesional asegurando que "ahora mismo estoy recogiendo como un poco todo lo que he ido sembrando todos estos años". A pesar de este éxito, la presentadora desvela que "tengo 45 años para 46, lo de tener los pies en el suelo es una obligación", porque al igual que está viviendo ahora esta buena época, también ha pasado por momentos complicados. En cuanto al estado de salud de Ion Aramendi, quien confesaba a través de sus redes sociales que había sido operado por un 'absceso en la amígdala', nos ha comentado que "esta mañana he estado con él y según él mismo ha publicado dice que ha sido un día o dos, está perfectamente". Por último, Marta nos confesaba que estas Navidades han sido muy especiales porque ha dado las Campanadas, lo que define como "un sueño hecho realidad y luego he descansado una semanita con mi hija, mi marido, mis padres", por lo que está "súper agradecida" ya que "a mí en el fondo lo que me gusta es trabajar para vosotros".