Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- 'The Bear' ganó este domingo el Globo de Oro en la categoría de mejor serie de comedia o musical, anunció la organización de estos premios en una gala celebrada en Los Ángeles (EE.UU.)

La 81 edición de los Globos de Oro tenía como finalistas en este apartado a la vencedora del año pasado, 'Abbott Elementary'; 'Ted Lasso', 'Barry', 'The Bear', 'Jury Duty' y 'Only Murders in the Building'.