Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Cillian Murphy se coronó esta noche como el mejor actor de drama por su interpretación en 'Oppenheimer' en la 81 edición de los Globos de Oro, celebrada en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.).

Murphy se impuso a Leonardo DiCaprio, nominado por Killers of the Flower Moon', Bradley Cooper por 'Maestro', Colman Domingo por 'Rustin', Andrew Scott por 'All of Us Strangers' y Barry Keoghan por 'Saltburn'. EFE

