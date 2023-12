Jim Ratcliffe pide "tiempo y paciencia" a los aficionados para devolver al Manchester United a lo más alto

Sir Jim Ratcliffe ha pedido "tiempo y paciencia" a los aficionados del Manchester United, club del que el pasado domingo adquirió una participación del 25 por ciento y al que llega consciente de la responsabilidad que conlleva un histórico que no está en su mejor momento. El United anunció en Nochebuena que Ratcliffe, presidente de INEOS, había cerrado un acuerdo de 1.250 millones de euros por una parte del equipo de la Premier League y que invertirá más de 236 millones en renovar la infraestructura de un triple campeón de Europa que no goza de su mejor situación financiera. "Quería escribirles en este momento, dado el papel fundamental de los aficionados en el futuro del Manchester United, ya que reconocemos nuestra responsabilidad como guardianes del club en su nombre", indicó Ratcliffe en un escrito a diversos foros de aficionados de los 'Diablos Rojos', haciéndose eco de varios sentimientos expresados en una declaración de Nochebuena en la que esbozaba sus ambiciones para el club. El presidente de INEOS cree que pueden "conseguir éxitos deportivos sobre el terreno de juego para complementar el indudable éxito comercial del que ha disfrutado el club". "Requerirá tiempo y paciencia, además de rigor y el más alto nivel de gestión profesional", remarcó. "Ustedes son ambiciosos con el Manchester United y nosotros también. No hay garantías en el deporte y el cambio puede llevar inevitablemente su tiempo, pero estamos en esto a largo plazo y juntos queremos ayudar a llevar al Manchester United de vuelta a donde pertenece, a lo más alto del fútbol inglés, europeo y mundial", añadió Ratcliffe. Este dejó claro que se toma "muy en serio esa responsabilidad". "Por favor, tengan en cuenta que, como con cualquier acuerdo, está sujeto al proceso de aprobación reglamentaria habitual y, por lo tanto, no esperamos hablar públicamente sobre asuntos del club hasta que se haya completado el acuerdo", recordó sobre la necesaria aprobación de la Premier League y que podría alargar entre cuatro y seis semanas.