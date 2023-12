Fran Rivera, muy tranquilo, defiende que él contó la verdad en televisión: "Verdad hay una"

Hace apenas tres días el que fuera torero daba un paso al frente y acudía a un programa de televisión para hablar de su familia desde su experiencia en primera persona después de que se hayan criticado sus últimas declaraciones. Dejando claro que lo que pretendía era defenderse pero no dudó en hablar de su hermano Julián Contreras y de la situación que vivieron ambos con su madre, Isabel Pantoja. Anoche, en uno de los días más importantes del año para Fran Rivera, aprovechaba la presencia de la prensa ante la casa de Lourdes Parejo para matizar algunas palabras antes de subir a disfrutar de la cena de Nochebuena en familia. Mostrándose muy tranquilo y sin ningún remordimiento por lo contado, recalcaba que simplemente compartió sus sentimientos sin hacer juicio alguno. "Contar lo que yo he sentido y las cosas como son porque la verdad que ser el malo siempre* me da mucha pena" aclaraba a la prensa. Quiso desmentir, una vez más, que haya hablado en televisión por problemas económicos y reía al preguntarle si alguno de sus hermanos se había puesto en contacto con él tras su aparición en la pantalla. Aunque sí confirmaba que ha felicitado las fiestas a Cayetano Rivera, con quien podría comer próximamente. También quiso ponerse de su lado y apoyarle en su decisión de no hablar con la prensa sobre sus últimas declaraciones. Sin duda alguna, el torero está muy satisfecho con su entrevista en '¡De viernes!' la pasada semana y está dispuesto a pasar unas fiestas llenas de paz y tranquilidad rodeado de su familia más cercana. Pudimos ver cómo llegaba a la casa de Lourdes Parejo cargando varias bolsas y una catana, para pasar la Nochebuena junto a su familia. Minutos antes, pudimos ver cómo llegaban Lourdes Montes, sus hijos y Tana Rivera aunque prefirieron no desvelar si están conformes con las últimas declaraciones del torero. Tampoco faltaron José Manuel Soto junto a su mujer y sus hijos, quienes se mostraron muy felices de ser parte de la tradición.