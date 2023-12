El bitcoin supera los 42.000 dólares y escala a niveles previos al 'criptoinvierno' de 2022

La cotización del bitcoin, la criptomoneda de referencia, llegaba a superar este lunes el umbral de los 42.000 dólares por primera vez desde abril de 2022, con una revalorización de más del 5%, a la expectativa de los nuevos datos de empleo de Estados Unidos, que se conocerán el viernes y serán los últimos que se publicarán antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Además del impulso relacionado con el signo que pueda adoptar la política monetaria estadounidense de cara a 2024, otros factores detrás de la revalorización del bitcoin serían los relacionados con la posible autorización en enero de un ETF de bitcoin por parte de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), así como el 'halving', la reducción que cada cuatro años sufren los mineros de bitcoin en su recompensa. En la sesión del lunes, el bitcoin llegaba a alcanzar un precio de 42.155 dólares, aunque posteriormente estabilizaba su avance en torno a los 41.537 dólares, con una revalorización del 5,2% respecto del anterior cierre. De este modo, la cotización de la criptomoneda regresa a niveles no vistos desde abril de 2022, ya que a raíz de los problemas en mayo de ese mismo año en el token Luna, ligado a la 'stablecoin' UST, del protocolo Terra, se desencadenaría lo que se conoció como 'criptoinvierno', con una sucesión de quiebras e intervenciones, que culminó en noviembre del año pasado con la bancarrota de FTX. No obstante, los problemas de la industria aún no han dejado de sacudir el mercado y a finales del pasado mes de noviembre se conocía la dimisión del entonces consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, como parte de un acuerdo con el Gobierno estadounidense que incluía que la empresa y el directivo se declarasen culpables de cargos relacionados con lavado de dinero además del pago de una multa multimillonaria. En este sentido, Su Yen Chia, cofundador de Asia Crypto Alliance, considera que las recientes acciones de las autoridades "han infundido confianza entre los inversores", según recoge Bloomberg, y señala que la cotización de bitcoin "está aprovechando el impulso de las finanzas tradicionales a medida que las expectativas de subida de tipos de la Fed se desvanecen". RÉCORD DEL ORO. De su lado, la cotización del oro al contado también avanzaba con fuerza ante la perspectiva de un giro de la política monetaria estadounidense, que se está traduciendo en la mayor debilidad del dólar, lo que ha impulsado el precio de la onza a un máximo de 2.148 dólares, frente a los 2.072 dólares del cierre precedente. El rally del oro cobró impulso el pasado viernes, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que la inflación va "por el buen camino", añadiendo la importancia de actuar con "prudencia" en política monetaria. "En los mercados se están acumulando apuestas sobre recortes de tasas", dijo a Bloomberg el analista senior de mercado de Capital.com, Kyle Rodda, para quien el oro puede seguir subiendo "y lo hará ante la primera señal de recesión".