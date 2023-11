Carlo Ancelotti: "Bellingham es un regalo para el fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que el inglés Jude Bellingham es "un regalo para el fútbol", un futbolista "ideal" para el fútbol actual y que "sorprende cada partido", aunque evitó compararlo con el exmadridista Zinedine Zidane, al mismo tiempo que pidió a su defensa ser "más agresiva", pese al triunfo (4-2) sobre el Nápoles en Champions. "(Bellingham) Sorprende cada día y cada partido. Sorprende a todos, es un regalo para el fútbol. Estamos encantados con él, todo el mundo está encantado de ver a un jugador con este potencial", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la quinta jornada de la Liga de Campeones 2023-2024 ante el Nápoles. Para el técnico italiano, la llegada del centrocampista es "un fichaje espectacular" que "se ha adaptado muy bien" al Real Madrid. "Es un joven serio, profesional, se encuentra muy bien, pero no veo algo especial. Trabaja, se entiende muy bien con el resto. Tiene que mejorar su español, nadie es perfecto", bromeó. "Es difícil comparar dos generaciones distintas, veo distinto la llegada dentro del área, que no tenía Zidane, pero Bellingham no tiene la calidad individual de Zidane. El fútbol moderno quiere más jugadores fuertes, como Bellingham, capaces de cubrir más zonas del campo rápidamente, es ideal para el fútbol de hoy en día", agregó sobre el 'todocampista' inglés. Además, Ancelotti, que igualó las 41 victorias de Miguel Muñoz como el entrenador con más triunfos en Copa de Europa en la historia del Real Madrid, puso en valor el papel del canterano Nico Paz, autor del tercer tanto que daba la tranquilidad. "Ha aportado lo que esperábamos en un momento de dificultad, lo que necesitábamos. Para él es una noche especial, es un jugador para el futuro, tiene toda la calidad que tiene que tener un jugador del Real Madrid", alabó. También reiteró la "calidad" de Rodrygo Goes y quitó hierro a la ya pasada mala racha goleadora del brasileño. "El jugador no tiene que bajar los brazos, y eso ha hecho Rodrygo. Marcar el primer gol ha sido el clic para hacer lo que hace habitualmente: marcar goles. Era solo cuestión de tiempo", explicó, antes de destacar el "trabajo" de Joselu. "Un jugador tiene que pedir disculpas cuando no trabaja, y el siempre ha trabajado muy bien", dijo. Para Ancelotti, el duelo ante el Nápoles fue "un partido igualado y competido, en el que han "manejado bien la salida desde atrás", aunque lamentó los errores defensivos. "Se podía hacer mejor en defensa, no hemos estado tan agresivos. Cuando parecía que no teníamos energía, ha pasado todo lo contrario, para ganar en la última parte del partido", celebró. Aunque el equipo acabó "cansado", debido a que fue "un partido abierto y muy intenso, con muchas transiciones" de ambos equipos. "Hemos terminado bastantes cansados, pero tenemos tiempo para recuperar hasta el sábado", zanjó, antes de confirmar que no podrá recuperar a ningún lesionado para recibir al Granada, porque Luka Modric "podría volver ante el Betis".