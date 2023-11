Elsa Pataky regresa a España para recibir un premio y desvela cómo celebrará la Navidad

Elsa Pataky está de nuevo en nuestro país. La actriz, que reside en Australia con Chris Hemsworth y sus tres hijos, ha vuelto a casa para cumplir con varios compromisos publicitarios y, de paso, reencontrarse con algunos amigos. Entre ellos, algunos de los actores con los que en su día protagonizó 'Al salir de clase' y con los que sigue manteniendo una relación muy especial. Y lo ha vuelto a demostrar este domingo cuando, tal y como hemos podido ver por redes sociales, ha disfrutado de una tarde de teatro con Mariano Alameda, Daniel Huarte, Aurora Carbonell o Roberto Hoyas, con los que ha ido a ver la obra de otra de sus compañeras en la recordada serie de televisión, Athenea Mata. Horas después, Elsa se ha puesto sus mejores galas y ha reaparecido en los Premios Woman, donde ha recibido un galardón por su proyección internacional. Radiante con un diseño bicolor con cuerpo blanco tipo cut out con detalles joya y falda recta en color negro, la actriz nos ha contado qué es lo que más echa de menos de España y como celebrarán el protagonista de 'Thor' y ella las Navidades. ¿Les veremos pronto por aquí? "Venir a España y que te den un premio es un orgullo, se lo dedico a todas las mujeresque persiguen sus sueños y que bueno, que no se rindan. Todo cuesta, pero el hecho es no rendirse nunca y seguir adelante persigas lo que persigas y según los retos que te pongas en la vida" ha afirmado emocionada, reconociendo que la clave de su éxito ha sido "no rendirse e ilusionarte con las cosas que haces, pero tampoco frustrarte". Sobre su comentado reencuentro con sus compañeros de 'Al salir de clase', Elsa confiesa que "siempre que vengo a España me gusta ver y compartir momentos con la gente que quiero. Son como mi familia, son mis amigos de toda la vida, aunque nos separe la distancia y el tiempo tenemos una amistad muy especial. Me hace mucha ilusión". Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la actriz desvela que son unas fechas que le encantan, aunque en esta ocasión las celebrará con su marido y sus hijos en Australia, donde como nos cuenta se vive todo de manera "muy diferente". "Primero es verano, que choca muchísimo; la gente va a la playa, barbacoas*.. todo lo que yo he crecido, las castañas, los abrigos, el frío, las luces* todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición" explica, revelanto que a pesar de la distancia ella intenta "conservar las tradiciones" de España: "La hacemos especial. Impongo el vestirse para Nochebuena y el día de Navidad, hay que arreglarse, no vale bañador y pongo la mesa bonita" afirma sonriente. A pesar de que lleva muchísimos años viviendo lejos de nuestro país, Elsa sigue echando de menos "muchas cosas". "La forma de vida, la pasión de la gente, la alegría, la energía, la comida, no sé..... Pero venimos muchísimo, a mis hijos les encanta venir y Chris ha mejorado un poquito su español" asegura, revelando que al actor le gusta mucho la manera de ser de los españoles. Sin embargo, tiene claro que por el momento regresar definitivamente a España con su familia no es algo que se le pase por la cabeza: "Me he acostumbrado a vivir en un ambiente, mis hijos y mi familia en plena naturaleza. Es difícil, sería un cambio muy radical para ellos y a mi me conecta más, el océano, el mar, ese tipo de vida... más que la ciudad". Al año nuevo, como confiesa, no le puede pedir más. "La verdad que me quedo como estoy. La vida mejor es no pedir mucho y dejarte llevar, que te sorprenda cada día" apunta, descubriendo que el secreto de su felicidad con Chris -con el que por el momento no coincidirá en ningún proyecto- no es otro que "trabajar mucho, como en todas las relaciones". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!