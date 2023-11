Adela Cortina: “El problema de la migración es global y necesita respuestas mundiales”

Santiago de Chile, 14 nov (EFE).- La catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Adela Cortina afirmó este martes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, que “el problema de la migración es global y necesita respuestas mundiales”.

La destacada filósofa española dictó una conferencia magistral con motivo del 75° aniversario del organismo regional de las Naciones Unidas, una presentación que tituló “Migraciones, aporofobia y los retos éticos para la humanidad. Reacciones ante la migración en América Latina y el Caribe”, en la cual abogó por una “democratización” de todos los países para ir construyendo una sociedad y justicia globales.

“La meta es que, en el siglo XXI, acabemos no solo con la pobreza, sino también con lacras como la migración forzosa, que no se resuelve solo con hospitalidad. No es posible que haya tal cantidad de seres humanos sufriendo tan enormemente. Necesitamos cooperación”, subrayó Cortina.

Según expuso Cortina, el tema de la migración en la región es "crucial" y se le ha dado poca visibilidad. “No es solamente uno de los grandes retos de nuestro tiempo sino que puede que sea el mayor reto de nuestro tiempo. Es un verdadero desafío que tendríamos que tener muy en cuenta porque afecta a todos los países y solo con la colaboración de todos los países se podrá resolver”, advirtió.

Por otro lado, explicó que en el terreno de la filosofía moral y política se hace una distinción entre la justicia y la felicidad. Ambas son dos metas fundamentales de los seres humanos, pero hay una diferencia central: "la justicia se exige, mientras que la felicidad es una invitación, un consejo, una reflexión conjunta sobre qué es lo que nos haría felices".

“La felicidad es fundamental para las personas, es una cuestión personal; pero la justicia no es personal, es social. La justicia es una exigencia para una sociedad. Y una sociedad que no comparte los elementos más básicos de qué es lo justo no puede construir conjuntamente. Por eso hay que distinguir entre lo justo y lo bueno. Las cuestiones de justicia no son de opción personal, son de exigencia social. La justicia es algo sobre lo que no se establecen transacciones”, enfatizó.

Cortina es la sexta conferencista en participar en el ciclo organizado para celebrar el septuagésimo quinto aniversario de la CEPAL, fundada en 1948 como una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. EFE

