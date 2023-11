Malasia reafirma su apoyo a Hamás y recalca que los palestinos tienen derecho a defenderse

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha reafirmado su apoyo a Hamás, movimiento al que no catalogarán como organización terrorista, subrayando que los palestinos tienen derecho a defenderse de las agresiones de Israel. "Continuamos nuestras relaciones con Hamás, antes y ahora. Y no consideramos ni castigamos a Hamás como organización terrorista", ha reafirmado este martes ante el Parlamento de su país el primer ministro malasio, quien ha llegado a equiparar a Hamás con el movimiento anticolonial del líder sudafricano Nelson Mandela. "Palestina está colonizada por un 'apartheid', una limpieza étnica y ahora un genocidio. Por tanto, todo lo ocurrido es el derecho y la lucha legítimos del pueblo palestino", ha enfatizado Ibrahim, recoge la agencias de noticias Bloomberg. Ibrahim respondía así a una pregunta de un diputado de la oposición, que había solicitado la postura del Gobierno acerca de una nueva ley contra la financiación internacional aprobada por el Congreso estadounidense, con la que sancionar a aquellos organismos y gobiernos que de alguna forman ayuden económicamente a Hamás. "No aceptaré ninguna amenaza. Esta acción es unilateral y no es válida. Como miembros de Naciones Unidas, sólo reconocemos las decisiones tomadas por su Consejo de Seguridad", ha dicho Ibrahim, señalando que Malasia respaldará cualquier iniciativa que busque poner a Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). Por otro lado, ha interpelado a la sociedad y a los medios de comunicación malasios para que eviten referirse a Hamás como organización terrorista y sean "sensibles" a las reivindicaciones del pueblo palestino, cuyos derechos, ha denunciado, "continúan siendo abusados", recoge el diario 'New Straits Times'.