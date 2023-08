El ex primer ministro Thaksin Shinawatra, encarcelado a su regreso a Tailandia tras 16 años de exilio

El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra ha sido encarcelado este martes tras comparecer ante el Tribunal Supremo, que le ha impuesto una pena de ocho años por delitos de corrupción a su llegada al país después de haber permanecido 16 años en el exilio. Thaksin ha aterrizado en un jet privado que le ha traído desde Reino Unido, donde ha estado desde que fuera derrocado en 2006 por la omnipresente junta militar tras ser acusado de corrupción, abuso de poder, y de ofensas a la monarquía, institución venerada hasta el extremo y protegida con celo por las leyes. En marzo, dos meses antes de las elecciones generales, concedió una entrevista a la agencia de noticias japonesa Kyodo, en la que reafirmó su intención de volver a Tailandia, independientemente del resultado de las elecciones y aunque ello supusiera tener que entrar en prisión. "He pasado 16 años en una gran cárcel porque se me ha impedido ver a mi familia", dijo en referencia a su exilio en Londres. Este multimillonario, que ocupó el cargo de primer ministro entre 2001 y 2006, ha llegado el mismo día en el que el Parlamento vota por Srettha Thavisin, candidato a jefe de gobierno del Pheu Thai, partido que él mismo fundo, y bajo cuyas siglas se presentó en las pasadas elecciones su hija, Paetongtarn Shinawatra. Tras esta votación, Tailandia podría salir del bloqueo político en el que se encuentra desde las elecciones de mayo, cuyo vencedor, Pita Limjaroenrat, del partido progresista Avanzar, no ha sido capaz de encontrar los apoyos suficientes para ser designado primer ministro, debido a sus intenciones de reformar la Constitución. Los senadores afines a la antigua junta militar querían evitar una potencial revisión del blindaje a la monarquía.