Así es Carla Cotterli, el nuevo amor de Albert Rivera

Dos meses después de trascender públicamente la ruptura de Malú y Albert Rivera tras cuatro años de relación y una hija en común, el ex líder de Ciudadanos vuelve a tener el corazón ocupado. Y no por Aysha Daraaui como se pensaba tras las comprometedoras imágenes que publicó la revista Lecturas de ambos en Ibiza disfrutando de un baño en el mar muy muy cerca -y con la lengua de la actriz en la oreja del expolítico-, sino de una atractiva joven llamada Carla Cotterli. Un incipiente noviazgo descubierto por Semana, que este miércoles ha llevado a su portada las primeras imágenes de la nueva pareja sorpresa del verano. ¡Y no dejan lugar a dudas! Besos, caricias, miradas y abrazos apasionados durante una romántica jornada navegando por el Mediterráneo a bordo de un barco llamado casualmente 'Felicidad'. Un sentimiento que salta a la vista al ver a Albert con su nueva ilusión, que al parecer llevarían conociéndose varias semanas. Aunque en un primer momento los únicos datos que trascendieron de la que podría ser su nueva novia fueron su nombre, Carla, y su profesión -diseñadora- cada vez son más los detalles que conocemos de la 'amiga especial' de Rivera. Se trata de Carla Cotterli, empresaria e influencer madrileña de 35 años -en Instagram cuenta con más de 50.000 seguidores- que tiene su propia firma de ropa y accesorios con una amiga, 'The Cotton Brand'. Además, es presidenta de una agencia de comunicación y eventos que lleva su nombre, Cotterli, y que trabaja con algunas de las marcas más pretigiosas de nuestro país. Apasionada de la moda -sus outfits son pura inspiración, como el que luce en sus instantáneas con Albert en Ibiza, compuesto por bikini verde caqui, camisa larga de lino blanca abierta, sombrero beige y maxi capazo de rafia con detalles de piel-, gracias a su perfil en redes sociales podemos descubrir cuáles son sus aficiones: compartir momentos con amigas, viajar, la naturaleza y los animales; especialmente su mascota, una perrita llamada Manuela, su inseparable compañera.