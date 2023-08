Amaral celebra sus 25 años de carrera en un emocionante y multitudinario concierto en el Sonorama de Aranda (Burgos)

El grupo zaragozano Amaral celebró este sábado sus 25 años de carrera en un emocionante concierto que despertó "mucha expectación" entre los asistentes y se convirtió en la actuación más multitudinaria del Sonorama Ribera 2023, que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Se trata de un concierto en el que el grupo zaragozano desplegó su discografía, celebrando sus grandes éxitos y recuperando algunos temas menos conocidos, según ha explicado la organización del festival en un comunicado recogido por Europa Press. Emociones a flor de piel y una presencia imparable de Eva Amaral, que tocó el tema 'Revolución' "por todas nosotras, porque nadie nos pueda arrebatar la dignidad de nuestra desnudez", en uno de los momentos más destacados de la noche. Tras el concierto, dieron una rueda de prensa junto al director del festival, Javier Ajenjo, en la que se mostraron muy agradecidos por poder celebrar su 25 aniversario en el festival de Aranda de Duero. Después del concierto de Amaral, la jornada no bajó el ritmo gracias a la presencia de Arde Bogotá. Con las primeras notas de 'Los Perros', el grupo ya advertía que sería uno de los shows más potentes de la noche del festival que los vio nacer. El grupo formado en Cartagena continúa con su ascenso imparable y conquistaron a todos los presentes con una gran selección de canciones a modo de presentación de 'Cowboys de la A3'. Sin olvidar algunos de sus míticos temas como 'Exoplaneta' o 'Antiaéreo', ofreciendo un show propio de la gran banda de rock consolidada en la que se han convertido con tan solo dos discos. CUARTA JORNADA El cuarto día del Festival Sonorama Ribera 2023 demostró ser una experiencia musical "inolvidable" para los asistentes. Con una variada selección de artistas en varios escenarios, destacando el concierto único de Amaral por su 25 aniversario, 35.000 personas disfrutaron de una jornada repleta de emociones y vibrantes actuaciones. La mañana arrancó en el Escenario Plaza del Trigo Heineken Silver, donde Flecha Valona, Carmesí y Anabel Lee cautivaron a la audiencia con sus electrizantes actuaciones. Cerrando la plaza con la gran sorpresa de Shinova. Simultáneamente, el escenario Plaza la Sal Heineken Silver albergó a Northon, Little Indian Rabbits, The Lizards, Supercremalleras, Mr. Cong y Peredius, manteniendo a los asistentes completamente inmersos en la música. A la vez, el Escenario Charco Diario de Burgos era testigo de una gran variedad de estilos musicales al acoger a artistas como El Niño de la Hipoteca, seguido por Tarquim, Vanessa Zamora, Jairo de Remache, Langui, DJ Raff y Andy Grey, que dieron como resultado un ambiente lleno de baile y un público que lo estaba dando todo, totalmente preparado para lo que estaba por llegar el resto de la jornada. A las 19.00 horas llegó el primer concierto del día en el Escenario Aranda de Duero con la dulzura de Bely Basarte, seguida de otros grandes artistas como Nena Daconte con sus grandes éxitos y temas de su nuevo disco 'Casi Perfecto' o Alizzz, que desplegó de nuevo un impecable show, saltando a ritmo de 'Que pasa nen', 'Amanecer' o 'Ya no siento nada'. Wilco, el grupo internacional más destacado del cartel en esta edición, maravilló a los allí presentes con su impoluto directo, fruto de años siendo uno de los grupos indies más destacados del panorama internacional. Después llegó Iván Ferreiro.