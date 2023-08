PayPal lanza su propia “stablecoin” en impulso a criptomonedas

(Bloomberg) -- PayPal Holdings Inc. lanzó una moneda digital estable, la primera de una gran empresa financiera y un impulso que podría ser significativo para la lenta adopción de tokens para pagos.

PayPal USD (PYUSD) es emitida por Paxos Trust Co. y está totalmente respaldado por depósitos en dólares estadounidenses, bonos del Tesoro a corto plazo y equivalentes de efectivo similares, según informó el lunes la compañía de pagos con sede en San José, California. Está vinculada al dólar y estará disponible gradualmente para los clientes de PayPal en Estados Unidos.

Con PYUSD, el director ejecutivo, Dan Schulman, busca consolidar el dominio de PayPal en los pagos digitales apoyándose en una tecnología que permite realizar transferencias instantáneas y de menor costo sin un intermediario central. Las acciones de PayPal se han desplomado un 33% en los últimos 12 meses, el sexto peor desempeño del índice Nasdaq 100, ante la disminución del auge de los pagos en línea experimentado durante la pandemia.

“La visión con el tiempo es que esto se convierta en parte de la infraestructura general de pagos”, dijo en una entrevista Schulman, quien se prepara para dejar el cargo en los próximos meses.

Las monedas digitales estables, o stablecoins, son criptomonedas vinculadas a un activo como el dólar, y han existido durante casi una década, pero los operadores las utilizan principalmente para mover activos digitales entre bolsas y han hecho incursiones limitadas en los pagos de los consumidores. Hay aproximadamente US$126.000 millones en monedas estables en circulación, según CoinGecko, de las cuales la mayor es por lejos USTD, de Tether Holdings Ltd.

Algunas han sido controvertidas: un intento muy publicitado de Meta Inc. fracasó el año pasado después de una intensa ofensiva regulatoria. La propia PayPal interrumpió su trabajo con PYUSD en febrero, cuando los reguladores intensificaron el escrutinio de las criptomonedas.

La compañía cree que el entorno regulatorio ahora está “avanzando hacia una mayor claridad” y ve una creciente demanda de una moneda estable alternativa debido a la concentración del mercado, dijo en una entrevista José Fernández da Ponte, jefe del equipo de cadena de bloques y monedas digitales de PayPal.

El mes pasado, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para regular las criptomonedas estables, promovido por Patrick McHenry, republicano de Carolina del Norte.

McHenry dijo en un comunicado el lunes que PYUSD demuestra que “las stablecoins, si se emiten bajo un marco regulatorio claro, son prometedoras” para los sistemas de pagos. “Una regulación clara y protecciones sólidas para el consumidor son esenciales para permitir que las stablecoins alcancen su máximo potencial”, dijo McHenry.

