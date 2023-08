María del Monte reconoce estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a Inmaculada Casal

María del Monte tampoco ha querido perderse la gala benéfica contra el cáncer que ha tenido lugar este sábado en Marbella. Siempre con una sonrisa, la cantante ha hablado con el equipo de Europa Press y con pocas palabras, nos ha contado cómo está viviendo esta etapa de su vida junto a Inmaculada Casal. En cuanto a su relación con la periodista, con quien ella misma compartió unas fotografías disfrutando de sus vacaciones juntas en Ibiza, prefiere no compartir muchos detalles. "De ella no voy a hablar, hablo con mis hechos", ha declarado, subrayando que prefiere demostrar sus emociones y compromiso a través de acciones en lugar de palabras. A pesar de su prudencia al hablar de ciertos temas, María Del Monte no ha dudado en confirmar su estado actual, muy feliz: "Sin lugar a dudas". Aunque prefiere no entrar en detalles sobre los factores que contribuyen a su bienestar, su tono de voz y actitud nos dejan entrever que la cantante está muy enamorada. Aunque cuando se le ha preguntado si la fecha de cumpleaños de Isabel Pantoja evocaba algún sentimiento en su memoria, María Del Monte ha optado por evitar una respuesta directa, manteniendo un aire de misterio en torno a sus pensamientos sobre su compañera de muchas batallas y experiencias.