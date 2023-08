Los obispos españoles, sobre el cántico 'que te vote Txapote' en la JMJ: "Nada que ver con el sentir de la CEE"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha indicado que el cántico que se ha escuchado por parte de un grupo de jóvenes españoles durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa no tiene "nada que ver" con la JMJ "ni con el sentir de la CEE". "El objetivo de la JMJ es evangelizar y vivir la alegría de la fe y creo que eso se ha mostrado por encima de pequeñas muestras que además, yo creo que no iban con afán de ningún tipo, así nos lo han hecho mostrar los propios jóvenes, la alegría de la fe y de evangelizar que es el fin principal de la JMJ, lo que se ha mostrado en las calles, lo demás son cosas pequeñas, esporádicas que no tienen nada que ver con el fin de la JMJ", ha precisado el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud en la CEE, Raúl Tinajero, a lo que el cardenal Omella ha añadido que tampoco tiene nada que ver "con el sentir de la Conferencia Episcopal". Tal y como ha puntualizado el director de comunicación de la CEE, José Gabriel Vera, son "expresiones" que se producen "al mismo tiempo que la JMJ pero que son de fuera", al igual que ha ocurrido en Sanfermines. "Hacen visibles sus sentimientos pero no hacen visible el sentimiento de la JMJ cuando dicen estas cosas", ha precisado. Además, preguntados por la advertencia que ha hecho el Papa Francisco, en una entrevista con la revista Vida Nueva, sobre una pastoral ideológica, Omella ha opinado que "esa pastoral ideologizada o ideológica no tiene su sitio" y ha defendido que en la Iglesia "hay diversidad de espiritualidades, de entender el compromiso cristiano" pero que "lo bonito es que aquí se conjuntan todos como un arcoíris". "En la diversidad nos abrazamos y caminamos juntos", ha destacado. "EN LA IGLESIA CABEMOS TODOS, MÁS CLARO, AGUA" En este sentido, el cardenal arzobispo de Barcelona ha destacado como uno de los mensajes del Papa que más ha calado entre los jóvenes el de que en la Iglesia caben "todos". "Más claro, agua", ha remarcado Omella, advirtiendo de que cuando uno quiere imponer su mensaje como verdad, "eso es fundamentalismo, no es cristianismo". Respecto al trato de los obispos españoles con los jóvenes en estos días y sobre lo que les preocupa, Omella ha comentado que recibió "una pregunta sobre el tema de la igualdad de género" y sobre "si la mujer puede ser sacerdote". "Las demás iban en esa línea de evangelizar", ha concretado el cardenal. En definitiva, el balance que han hecho desde la Conferencia Episcopal es "muy positivo" y aunque señalan que se han producido "las dificultades propias" de una JMJ, con algunos "problemas logísticos", han alcanzado sus expectativas, superándose la cifra de 100.000 peregrinos españoles, 80.000 de ellos inscritos. Además, a nivel más personal, Omella ha destacado que los jóvenes españoles lo han vivido con "una gran alegría" y han descubierto "que no son bichos raros" por ser católicos. También ha puesto de relieve que, de todas las JMJ que se han celebrado, esta es en la que más jóvenes de Cataluña han participado. Preguntado por cómo ha visto al Papa Francisco, teniendo en cuenta sus recientes problemas de salud, el arzobispo de Barcelona ha asegurado que le ha visto "como nunca, vitalista y fuerte para la edad que tiene".