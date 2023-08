La EMT activa un servicio especial de autobuses desde el sábado entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) activa desde este sábado 5 de agosto un servicio especial de autobuses gratuitos entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara por las obras en la línea 9 de Metro, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. El servicio especial gratuito estará operativo hasta el 9 de septiembre, lo que durarán las obras de Metro. Iniciará su recorrido en la cabecera situada en la calle Príncipe de Vergara, 269 junto a la boca del Metro de Colombia. Desde allí, los autobuses recorrerán la calle Príncipe de Vergara, realizando una parada intermedia muy cerca de la estación de Metro de Concha Espina en Príncipe de Vergara, 203 para luego continuar su ruta hasta la parada de Cruz del Rayo, en Príncipe de Vergara, 137. Posteriormente, la línea seguirá su marcha hasta la parada de Avenida de América, en Príncipe de Vergara, 101. El autobús proseguirá su ruta hasta la estación de Núñez de Balboa. La siguiente parada será únicamente de descenso de viajeros en el número 7 de Príncipe de Vergara y el final de trayecto de este servicio especial se situará en la avenida de Menéndez Pelayo, 6. En sentido contrario, dirección Colombia, los usuarios deberán subir en la cabecera situada en Príncipe de Vergara, 2. Desde allí, los autobuses harán el recorrido en dirección a la estación de Metro de Núñez de Balboa, en la calle de Príncipe de Vergara, 56. A continuación, el servicio especial continuará hacia la estación de Avenida de América, en Príncipe de Vergara, 102. La siguiente parada será junto a la boca de metro de Cruz del Rayo. Desde allí, el trayecto continuará hasta la estación de Concha Espina. Por último, el servicio especial terminará junto al metro de Colombia, en la calle Príncipe de Vergara, 266. Para prestar este servicio especial, la EMT ha previsto una dotación máxima de diez autobuses estándar de GNC en las horas de mayor afluencia de viajeros en días laborables y hasta seis vehículos para los fines de semana y días festivos. Las primeras salidas de la mañana están previstas a las 06.05 horas desde ambas cabeceras todos los días de la semana y además la EMT ha previsto la incorporación de dos buses en línea en Avenida de América (uno por sentido) para el primer servicio matinal. La última salida programada a diario será a las 1.52 horas desde la cabecera de Colombia y a las 1:54 horas desde la cabecera de Príncipe de Vergara. Los sábados, el último servicio desde Colombia saldrá a las 1.52 horas y desde Príncipe de Vergara a las 1.54 horas. FRECUENCIAS La frecuencia del servicio de estos autobuses sustitutorios en días laborables oscilará entre los cinco y los siete minutos desde las 6 a las 22 horas, y de siete a doce minutos desde las 22 horas y hasta fin de servicio. Durante el fin de semana y en días festivos, la frecuencia de paso está prevista cada seis o siete minutos entre las 6 y las 22 horas, y de siete a once minutos a partir de las 22 horas hasta fin de servicio. El acceso a estos autobuses especiales será gratuito pero todos los viajeros tendrán que validar su título de transporte cuando suban a bordo de estos, ya sea TTP o título multiviaje, que no descontará el viaje al validar. En caso de no disponer de título de transporte, el usuario deberá solicitar al conductor un billete sencillo con coste cero. Como alternativa a esta línea especial, la EMT también propone a los usuarios utilizar la línea 29 de su red (Felipe II-Manoteras) entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, y la línea 52 (Sol/Sevilla-Santamarca) entre las paradas de metro de Cruz del Rayo y Príncipe de Vergara.