Reporteros Sin Fronteras denuncia ataques y amenazas a periodistas locales e internacionales en Níger

La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado ataques y amenazas contra periodistas locales e internacionales en Níger, tras el golpe de Estado que tuvo lugar el pasado miércoles, por lo que ha remarcado que los medios de comunicación "no deben ser rehenes de la situación política del país". La ONG ha advertido de que los incidentes registrados contra periodistas en los últimos días hacen temer un deterioro de la libertad de prensa desde la asonada y ha pedido que se respete el derecho a informar. RSF ha registrado al menos tres ataques contra periodistas entre el jueves y el domingo en marchas a favor de la junta militar golpista, conocida como Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP), y en la cobertura de una rueda de prensa de miembros del partido gobernante depuesto. Una de las reporteras atacadas es la corresponsal francesa Anne-FLeur Lespiaut, que recibió este domingo varias amenazas verbales en una marcha de apoyo a la junta militar por parte de manifestantes hostiles a la presencia de periodistas franceses. Dos días antes, individuos no identificados atacaron los equipos de la radiotelevisión nigerina Anfani durante una conferencia de prensa en la sede de la formación política del presidente depuesto, Mohamed Bazoum, el Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo (PNDS). "Nuestro equipo fue acorralado en el recinto por manifestantes que habían venido a dispersar la actividad. Nuestros periodistas y otros equipos fueron golpeados e insultados antes de que lograran escapar", ha declarado Moussa Modi, del grupo Anfani, a RSF. "Si bien la junta, en la figura del general Abdourahmane Tchiani, aún no se ha pronunciado sobre estos incidentes, un miembro del Comité de Apoyo del CNSP, Boubacar Kima, ha hecho un llamamiento este fin de semana a la televisión nacional a 'suspender hasta nueva orden los medios occidentales que transmiten mensajes de odio e intoxicación'", denuncia la ONG. El director del la oficina de RSF para África Subsahariana, Sabidou Marong, ha recordado a la junta que "el derecho a la información debe ser preservado y respetado" y ha instado a "garantizar que ningún periodista vuelva a ser objetivo de los manifestantes y las fuerzas de seguridad en este contexto inestable que atraviesa el país". "Los ataques a la libertad de prensa que vemos surgir en Níger son sumamente preocupantes. Hasta ahora, era el único país del Sahel central que se salvó de la presencia de militares en el poder", ha declarado Marong. Bazoum está retenido desde el miércoles, cuando un grupo de miembros de la Guardia Presidencial --encabezada por el general Abdourahmane Tchiani desde 2011-- bloquearon los accesos al palacio presidencial en la capital, Niamey, e hicieron un llamamiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a sumarse a su levantamiento contra Bazoum. La sublevación derivó en el establecimiento de la junta militar, conocida como Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP), cuyo portavoz, Amadou Abdramane, anunció además la disolución de la Constitución, la instauración de un toque de queda y el cierre de las fronteras del país. Esta acción ha venido motivada por el ahondamiento de la crisis económica y de seguridad en el país, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos terroristas Estado Islámico y Al Qaeda. La asonada ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro --ahora cinco-- golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.