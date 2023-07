Es falso que el adrenocromo sea una droga extraída de niños violentados

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- El adrenocromo es un compuesto químico sin efectos narcóticos o rejuvenecedores y no una droga que se extrae de niños violentados, como aseguran internautas que replican las afirmaciones de un actor estadounidense en las que revive teorías conspirativas del colectivo ultraderechista QAnon.

"*EXPUESTA TODA LA RED MUNDIAL DE TRÁFICO DE #NIÑOS Y PRODUCCIÓN DE #ADRENOCROMO* Jim Caviezel, protagonista de la película ‘Sound of Freedom’, denuncia al imperio de la #pedofilia (sic)", indica una publicación de Facebook, que comparte fragmentos de una entrevista al actor con el controvertido exasesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon.

En esa entrevista para promocionar la película, Caviezel habla del "imperio del adrenocromo", que describe como "una droga de élite que han utilizado durante muchos años”, que “es 10 veces más potente que la heroína y tiene algunas cualidades místicas como hacerte lucir más joven".

Entre otras afirmaciones del actor que se han viralizado, en el programa Real America´s Voice con Charlie Kirk, dijo que la presunta droga "se obtiene torturando a niños pequeños para aumentar su adrenalina y luego extraerles la sustancia".

Dichos señalamientos se comparten en varios idiomas como español, inglés y portugués, en distintas plataformas y páginas engañosas, a raíz del estreno en Estados Unidos de la película «El Sonido de la Libertad», que varios usuarios aseguran fue producida por Mel Gibson.

HECHOS: No hay evidencia científica alguna de que el adrenocromo sea una droga extraída a partir de niños violentados. Es un simple compuesto químico sin propiedades narcóticas o rejuvenecedoras.

SOLO ES UN COMPUESTO

El adrenocromo es un compuesto químico que se obtiene a partir de la oxidación de la epinefrina (adrenalina), según define la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (PubMed), una de las fuentes científicas más prestigiosas del mundo.

Ni en esta ni en otras plataformas confiables es posible encontrar estudios científicos, informes oficiales o registros médicos que respalden la existencia de una droga llamada "adrenocromo" y su extracción a partir de niños violentados, como demuestra una búsqueda avanzada en Google.

El químico farmacológico Luis Camilo Rios Castañeda explicó a EFE Verifica que tanto el adrenocromo como la adrenalina "se obtienen fácilmente y en grandes cantidades por métodos de síntesis química", en un laboratorio, lo que hace sumamente improbable su extracción de humanos.

"No existe ninguna evidencia científica de que esta sea una fuente posible de adrenocromo, ya que la cantidad que se podría obtener es minúscula", recalcó.

NINGÚN EFECTO DE DROGA

Además, detalló que esta sustancia solo se utiliza en la industria farmacéutica "como vasoconstrictor para detener hemorragias" y no hay fundamento alguno "que respalde su uso para producir efectos psicotrópicos o de otro tipo".

La especialista en ciencias biomédicas, María Teresa Romero Gutiérrez, señaló a EFE Verifica que esta teoría conspirativa "no tiene ningún tipo de sentido porque "esta molécula nada más es un intermediario" en el proceso de oxidación de la adrenalina.

También indicó que al revisar los estudios sobre adrenocromo en PubMed ninguno dice "absolutamente nada de que sea una droga que funciona así y se extraiga de esta forma". La química farmacéutica bióloga recalcó que las pocas investigaciones de alrededor de los años 50 sobre los posibles efectos psicodélicos de esta sustancia han quedado invalidadas.

EL ORIGEN DEL MITO

En la literatura, las primeras ideas alrededor de esta teoría se relacionan con el ensayo "Las puertas de la percepción", de 1954, donde Aldous Huxley describe sus experiencias alucinógenas producto de la ingestión de mescalina.

Luego, en la novela de 1971 "Miedo y asco en Las Vegas", de Hunter S. Thomson, -que en 1998 se adaptó al cine, con Johnny Depp y Benicio del Toro como protagonistas-, se habla del adrenocromo como una droga mucho más potente que la mescalina.

"Monsters Inc.", "Naranja Mecánica" y "Doctor Sleep", son otras películas que incluyen este mito en su trama. Aunque las teorías falsas alrededor de la extracción de sangre de infantes aterrorizados han existido desde tiempos ancestrales en distintas culturas.

BASE DE QANON

Sin embargo, más allá de la ficción, el colectivo QAnon ha reactivado fuertemente esta teoría conspirativa, sosteniendo desde su creación que una élite pedófila y corrupta extrae la sustancia de niños para beber su sangre.

A pesar de que verificadores internacionales lo han desmentido repetidamente, el mito ha resurgido en internet en varias ocasiones, vinculado con otras teorías conspirativas, o durante la pandemia de coronavirus en 2020. La mayoría de las veces impulsado por este grupo de ultraderecha con el que el actor Jim Caviezel ha sido vinculado en el pasado.

Por otro lado, el productor de "El Sonido de la Libertad" no es Mel Gibson, como señalan diversas publicaciones virales, sino Eduardo Verástegui, un excantante, actor y político mexicano, presidente del Comité Político de Acción Conservadora en México.

En resumen, el adrenocromo no es una droga con propiedades rejuvenecedoras que se extrae de la sangre de niños maltratados, sino un compuesto químico que no tiene ningún efecto narcótico y su único uso médico es para detener sangrados, además de que se produce de manera sintética, no a partir de humanos, según la evidencia científica. EFE

