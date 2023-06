El argentino Mateo Sujatovich vuelve a conectar con España a través de la música

Ailén Desirée Montes

Madrid, 30 jun. En su tercera gira por España, Mateo Sujatovich, líder de la banda argentina "Conociendo Rusia" y que vivió en Madrid durante su adolescencia, reconoce que volvió a conectar con este país a través de la música.

"Hoy soy un muchacho grande que viene a España en este caso a trabajar, a hacer sus canciones. Es increíble eso, es algo que cuando yo me fui de Madrid no me lo hubiese imaginado nunca. Es un buen modo de reconectar", confiesa en una entrevista telefónica con EFE.

Mateo Sujatovich, que tuvo un pasado futbolero e incluso llegó a probarse en el Real Madrid, cuenta que en principio no estuvo de acuerdo con la decisión de sus padres de traerlo a Madrid, pero que esa etapa de su vida en el exterior lo ayudó a fortalecer su relación con la cultura y las "raíces argentinas".

"Cuando uno decide vivir en otro lado, tiene que desconectar un poco para empezar a conectar con el lugar en el que está viviendo, y eso es algo que yo jamás pude hacer. Todo lo contrario", reflexiona.

La primera parada de la gira europea de "El ruso", como popularmente lo llaman, será este viernes en el festival madrileño Río Babel, que se celebrará hasta el domingo 2 de julio, y compartirá escenario con otros grandes artistas como el dominicano Juan Luis Guerra, la mexicana Julieta Venegas o el grupo británico Jamiroquai.

El creador de la banda que acumula casi un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify relata que este festival representa "un desafío" ya que "Conociendo Rusia es un proyecto súper emergente en España". Entre risas, reconoce que es arriesgado "ir a cantar lo que uno tiene a un festival donde te conoce poca gente", aunque cree que habrá una "cuota de argentinidad bancando" (apoyando).

"CONOCIENDO RUSIA NACIÓ PORQUE YO NECESITABA ALGO NUEVO"

Desde muy pequeño "El ruso" tuvo contacto con la música y distintos instrumentos. Su padre, Leo Sujatovich, fue uno de los miembros de Spinetta Jade, la banda argentina liderada por Luis Alberto Spinetta en los años 80 del siglo pasado. Y no solo él; su hermana, Luna, también tiene una amplia y reconocida carrera musical.

"Ya estaba haciendo muchas cosas con la música y dije 'vamos a sumarle' (...) Empecé a grabar uno o dos temitas que tenía ahí. Me había recién separado, y cuando estás bajón y triste a veces necesitas cosas nuevas", afirma Mateo.

"En esta ruptura dije 'bueno, ya es hora de hacer este disco', que de algún modo venía postergando y deseando hace mucho, y así se empezó a armar de a poco esto que conocemos ahora, que comenzó como un proyecto sin saber muy bien dónde iba a ir y terminó siendo algo mucho mayor que eso", reflexiona.

SU PARTICIPACIÓN EN "EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR"

"El ruso" participó, junto a otros artistas, en "EADDA9223", la reversión de "El amor después del amor", el disco lanzado por Fito Páez en 1992, que hasta la fecha sigue siendo uno de los más vendidos del rock argentino.

"Grabar 'La rueda mágica' fue hermoso. Fito me regaló algo muy lindo, que es tener una canción con él en los 30 años de un disco que fue tan importante para todos", cuenta Sujatovich, a quien Fito calificó como parte de "la saga de nuevos compositores que siguen haciendo brillar a la música argentina a través del tiempo".

El músico confiesa que "le parece raro" cuando lo comparan con artistas míticos de la cultura argentina, como Fito, Luis Alberto Spinetta o Charly García. "A veces me parece un poco lejano, porque son mis ídolos y gente que ya hizo mucho en un momento de la historia argentina y del rock argentino".

Sobre el panorama actual de la música urbana, el compositor considera que "está un poquito robotizada" y que muchas veces siente que le cuesta saber quién canta porque "es un poquito todo igual".

"Obviamente que hay mucha gente que respeto y es muy talentosa, y yo creo que tiene más que ver con una moda. Cuando un género se pone de moda todo es un poquito parecido, pero me alegro mucho que el país esté exportando mucha cantidad de música. Siempre hubo gente muy talentosa en la argentina", concluye. EFE

adm/ma/ig