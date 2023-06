Alemania, dispuesta a estacionar 4.000 soldados en Lituania de forma permanente

Berlín, 26 jun. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció hoy que Berlín estacionará a 4.000 miligares en Lituania de forma permanente para proteger el flanco este de la OTAN si se crean las infraestructuras necesarias para ello.

"Alemania está dispuesta a estacionar de forma permanente a una brigada robusta en Lituania. El prerrequisito del que hemos hablado es que deben existir las infraestructuras: barracones, campos de entrenamiento y almacenes", dijo durante una visita a la capital lituana de Vilna.

"Hablamos de una brigada de 4.000 soldados, más equipos y, en caso de un estacionamiento permanente, también sus familias", agregó el ministro, quien dijo que el plan abordado con su colega lituano Arvydas Anusauskas pasa por incrementar los efectivos en paralelo al crecimiento de las infraestructuras.

Tras la cumbre de la OTAN el año pasado en Madrid, el canciller alemán, Olaf Scholz se comprometió al envío de una brigada alemana para actividades de vigilancia ampliadas (eVA por sus siglas en inglés).

El objetivo es que ésta funcione como complemento del grupo de batalla multinacional de presencia reforzada avanzada (EFP), bajo mando alemán, que ya está desplegado en el país báltico desde 2017.

No obstante, hasta ahora no existía un acuerdo con respecto a si la brigada de eVA prometida por Scholz estaría desplegada de forma rotatoria o bien con carácter permanente.

En su comparecencia con Anusauskas, Pistorius recalcó que hasta 1990 Alemania se encontraba en el flanco este de la OTAN y dependía para su seguridad de sus aliados y que, de la misma manera, ahora Berlín debe asumir su responsabilidad en la defensa de Polonia y de los países bálticos.

"En última instancia estamos hablando de la libertad común", remachó y añadió en inglés que "freedom is not for free" (la libertad no es gratis).

El grupo de batalla multinacional de la OTAN desplegado en la actualidad en la localidad lituana de Rukla (centro) cuenta con unos 1.600 efectivos, aproximadamente la mitad de los cuales son alemanes.

A estos se suman una veintena de soldados de la brigada comprometida en 2022, el resto de la cual permanece en estos momentos estacionada en Alemania, preparada para ser movilizada en el plazo de diez días en caso de que Lituania se vea bajo amenaza. EFE

cph/jam/jgb