Duncan Robinson: "Rendirse no es una opción"

Miami (EE.UU.), 9 jun. Duncan Robinson, de los Miami Heat, aseguró este viernes que "rendirse no es una opción" y que su equipo necesita encontrar maneras de frenar a la dupla Nikola Jokic-Jamal Murray, después de la derrota por 95-108 contra los Denver Nuggets que dejó al equipo de Colorado a un triunfo de ganar el anillo en las Finales de la NBA (3-1).

"Estamos decepcionados como grupo, y está bien. Tenemos esta noche para sufrir, y luego se tratará de cambiar de mentalidad", consideró Robinson, que metió doce puntos saliendo del banquillo, en la rueda de prensa posterior al partido del Kaseya Center de Miami.

"Este año ha sido así para nosotros, así que no nos vamos a rendir. Eso no es una opción. No va a pasar. Nos uniremos y mañana viajaremos a Denver y buscaremos una manera de ganar", añadió.

Los Heat contuvieron parcialmente a Jokic y Murray, los grandes protagonistas del triunfo del último miércoles, pero siguen sin encontrar formas para limitar el poderío de los Nuggets.

" Son jugadores inteligentes, siempre estudian el juego, buscan soluciones. Nosotros intentamos distintas cosas para frenarlos, pero son grandes jugadores. No puedes anularlos por completo", reconoció Robinson.

Los Nuggets podrán sentenciar las Finales este lunes en Denver, donde solo perdieron un partido en esta postemporada, después de sumar dos triunfos de dos en su visita a los Heat.

El equipo de Michael Malone rozó el 50 % en tiros de campo y conectó 14 triples de 28, impulsado por un magnífico Aaron Gordon de 27 puntos (11 de 15 en tiros), seis rebotes y seis asistencias, y por un Jokic que firmó un doble doble de 23 puntos y doce rebotes.

En los Heat, Jimmy Butler fue el mejor anotador con 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias y Bam Adebayo aportó un doble doble de veinte puntos y once rebotes. Saliendo del banquillo, Kyle Lowry aportó trece, Robinson metió doce, y Caleb Martin firmó once. EFE

