Australia sopesa salir de la negociación para un TLC con la UE por el feta y el prosecco

Sídney (Australia), 8 jun. Australia sopesa salirse de las negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) por la polémica en torno a las denominaciones de origen, como el feta y prosecco, dijo este jueves el ministro de Agricultura del país oceánico, Murray Watt.

"Si el acuerdo no redunda en nuestro interés nacional, no lo haremos", aseguró hoy Watt en una entrevista con la emisora pública ABC, e insistió en que su país no va a "hacer un trato sólo por hacer un trato".

El tratado "tiene que ser tanto en interés de Australia como de la UE", matizó.

Australia y la UE comenzaron a negociar un TLC en 2018 y mantuvieron esta semana la décimo sexta ronda de conversaciones en Bruselas, a donde viajó el titular de Comercio australiano, Don Farrell.

Sin embargo, las partes permanecieron sin poder resolver las diferencias en torno al ingreso de productos agrícolas australianos al mercado europeo.

La principal divergencia con los europeos está en que Australia quiere, por ejemplo, seguir llamando "prosecco" y "feta" a un vino blanco y un tipo de queso blanco que se producen en el país oceánico, a pesar de que se trata de denominaciones de origen protegidas.

"Necesitamos que la UE entienda nuestra posición en lo que respecta a esos indicadores geográficos", dijo Watts.

Agregó que no se trata de "una cuestión emocional" sólo para los productores europeos sino también para los australianos, ya que muchos de ellos son emigrantes que llegaron a Australia desde la Segunda Guerra Mundial y siguieron cultivando los productos de sus países de origen.

"Tenemos prosecco, feta, parmesano y otros productos de muy alta calidad. Y queremos asegurarnos de que la UE también reconozca la importancia de nuestros productores desde una perspectiva económica y emocional", precisó.

Watt también explicó que otro de los objetivos australianos es expandir el acceso de otros productos, como los vacunos y ovinos, el azúcar y los vinos, entre otros cultivos agrícolas, a un mercado europeo muy restrictivo y con fuertes medidas de protección.

En contrapeso a las diferencias, Watt explicó que la UE está interesada en los "minerales críticos" que se explotan en Australia, usados en industrias de alta tecnología.

"Actualmente hay fabricantes de automóviles estadounidenses que han podido obtener un acceso preferencial a nuestros minerales críticos. Y si la UE quiere poder hacer lo mismo con sus fabricantes de automóviles y otros productos, esperamos que puedan entender nuestra posición en otros aspectos", subrayó Watt.

El comercio bilateral de bienes y de servicios entre Australia y la UE, su segundo socio comercial, alcanzó en 2017 los 48.000 millones y 27.000 millones de euros, respectivamente, según los datos oficiales.

Australia, que tiene a China como su principal socio comercial, intensificó la diversificación de su comercio a países como India y a bloques como la UE a raíz de los problemas derivados por las prohibiciones a sus exportaciones impuestas por el gigante asiático en 2020. EFE

