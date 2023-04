Con gol de Salah, Liverpool supera 3-2 al Nottingham Forest

Mohamed Salah del Liverpool controla el balón durante el encuentro de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el sábado 22 de abril del 2023. (AP Foto/Rui Vieira)

Jürgen Klopp firmó su 100mo triunfo de liga en Anfield después de que el Liverpool superó por 3-2 al Nottingham Forest.

Pero quizá lo más importante, el segundo triunfo consecutivo del Liverpool apunta a a posibilidad de recuperar la consistencia en una campaña de altibajos.

Diogo Jota le dio la ventaja dos veces al Liverpool en la parte complementaria y el Forest respondió con tantos de Neco Williams y Morgan Gibbs-White.

“Regalamos dos goles demasiado fácil y en un juego como este necesitas tener la posesión”, indicó Klopp. “No necesitamos forzarlo y por momento lo forzamos”.

La derrota incrementó la presión sobre el técnico del Forest Steve Cooper tras sumar 11 encuentros sin ganar.

“Nadie va a estar feliz saliendo de aquí por que hemos perdido un encuentro y todo suma al final”, dijo. “No es favorable para todos, lo sabemos”.

LEEDS SIGUE EN PELIGRO

El Leeds se mantiene en la pelea por no descender en la Liga Premier tras perder el sábado por 2-1 ante el Fulham con errores consecutivos del portero Illan Meslier.

Ambos goles del Fulham ocurrieron en la parte complementaria después de que Meslier no lidió correctamente con pases cruzados desde la banda izquierda. Harry Wilson y Andreas Pereira se beneficiaron y simplemente tomaron el balón en el centro del área.

Un autogol de Joao Palhinha a los 79 le dio una ligera esperanza al Leeds, que inició el día dos puntos por encima de la zona de descenso y perdió por cuarta ocasión en cinco encuentros.

Los seguidores del Leeds expresaron su descontento cantando “Queremos fuera a Orta” —en referencia a Victor Orta, el director deportivo del equipo— también se escuchó el nombre del extécnico Marcelo Bielsa.

El Fulham aún tiene oportunidad de clasificar a las competencias europeas la próxima campaña.

El Everton cayó a la zona de descenso tras empatar 0-0 con el Crystal Palace. A pesar de conseguir un punto en Selhurst Park, el Everton se colocó entre los últimos tres lugares después de que el Leicester venció por 2-1 el Wolverhampton.

Brentford y Aston Villa empataron 1-1.