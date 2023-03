Banco Mundial insta al capital privado a cubrir costo climático

(Bloomberg) -- El director saliente del Banco Mundial instó a tomar medidas para facilitar el flujo de capital privado hacia el mundo en desarrollo que ayuden a satisfacer las necesidades de US$2,4 billones en fondos anuales requeridos para abordar los costos del clima, los conflictos y las pandemias durante los próximos siete años.

El Presidente David Malpass afirmó que, teniendo en cuenta que los distintos brazos de la entidad crediticia contra la pobreza aportan un máximo de unos US$100.000 millones anuales y que los Gobiernos limitan la ayuda externa, existe una enorme necesidad de inversión privada en los países en desarrollo. Esto es especialmente cierto en un momento de crecimiento lento, tasas de interés al alza y un largo periodo de revalorización de los activos.

La institución está poniendo en marcha una iniciativa de facilitación de capital privado destinada a brindar a las naciones en desarrollo el análisis para identificar las barreras a la inversión privada y el crecimiento del mercado de capitales y permitir la expansión comercial, dijo Malpass en Washington en un discurso en el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

El trabajo del Banco Mundial incluye encontrar nuevas formas para que las empresas estatales atraigan capital privado y creen valores de grado de inversión para que inversionistas institucionales puedan acceder mejor a la deuda de infraestructura en las economías emergentes y en desarrollo, dijo.

Incluye el uso de financiamiento mixto, que combina financiamiento concesional (préstamos que se otorgan en términos más generosos que los préstamos del mercado) y financiamiento comercial, y bonos basados en resultados, dijo Malpass.

“Sería grandioso si hubiera suficiente ayuda para el desarrollo solo para financiar a los países en desarrollo, pero simplemente no la hay”, dijo Malpass. “Así que tenemos que recurrir a otras dos fuentes críticas”, dijo, instando al uso de capital privado, así como a la reestructuración de la deuda para liberar a las naciones de cargas insostenibles.

Malpass dejará el cargo a finales de junio, y el candidato propuesto por el presidente Joe Biden para sucederle, el ex director general de Mastercard Inc., Ajay Banga, ha expresado muchos de los mismos argumentos sobre la necesidad de inversión del sector privado para luchar contra la pobreza a medida que el Banco Mundial evoluciona para hacer frente a los retos mundiales.

Nota Original:World Bank Urges Private Cash to Meet $2.4 Trillion Climate Cost

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.