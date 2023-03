Acciones de Alibaba se disparan tras histórica reestructuración

(Bloomberg) -- Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. en Estados Unidos subieron hasta un 13% después de que el líder de comercio en línea de China anunciara planes para dividir su imperio de US$220.000 millones en seis unidades comerciales, una importante reestructuración que generaría varias ofertas públicas iniciales.

La medida libera las principales divisiones de la empresa china, desde el comercio electrónico y medios hasta la nube, para operar con mucha más autonomía, sentando las bases para futuras escisiones y debuts en el mercado.

El giro a una estructura de sociedad holding es inusual para las principales empresas de tecnología chinas y podría convertirse en un ejemplo para los pares de Alibaba. La descentralización de las líneas de negocios de la empresa y del poder de toma de decisiones aborda uno de los principales objetivos de Pekín durante su campaña de represión generalizada en el sector de la tecnología.

El Gobierno había criticado la influencia de las plataformas en línea, particularmente las de Alibaba y el operador de WeChat, Tencent Holdings Ltd. Eso probablemente significará que la reestructuración atraería el apoyo de reguladores gubernamentales a los que les preocupaba que la concentración de poder en la tecnología suprimiera la innovación. Alibaba y Tencent invirtieron en cientos de nuevas empresas a lo largo de los años, a menudo ayudando a diseñar estrategias a medida que crecían.

“Es un paso en la dirección de la política de China para reducir la naturaleza monopólica de los gigantes tecnológicos”, dijo Marvin Chen, analista de Bloomberg Intelligence. “Si bien las escisiones tecnológicas de China no son infrecuentes, la medida parece ser más amplia, incluyendo negocios principales que pueden servir como modelo para el futuro de la industria”.

El anuncio de Alibaba el martes coincidió con el regreso del multimillonario cofundador Jack Ma a China después de más de un año en el extranjero.

Marca un alejamiento de la preferencia tradicional de la compañía de internet de mantener la mayoría de sus operaciones bajo un mismo techo, operando todo, desde supermercados hasta centros de datos bajo el paraguas principal de Alibaba. También es una fuerte señal de que Alibaba está lista para captar recursos con inversionistas y mercados de capitales, después de haber perdido más de US$500.000 millones de su valor con la represión del Gobierno de Xi Jinping.

El director ejecutivo del grupo, Daniel Zhang, encabezará la división de inteligencia en la nube, un guiño al papel cada vez mayor que la IA desempeñará en los negocios del líder del comercio electrónico a largo plazo. Continuará al frente de la empresa matriz.

