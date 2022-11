Un grupo para el futuro, legado de Qatar para Ecuador

DOHA (AP) — En el preámbulo del decisivo partido contra Senegal en el Mundial, el técnico de Ecuador Gustavo Alfaro destacó que el país sudamericano podía darse por satisfecho con su equipo nacional, independientemente de si seguía o no en competencia en Qatar.

“Estoy muy satisfecho de lo que están haciendo estos chicos y lo dije antes del Mundial, que esta es una selección que tiene más futuro que presente”, señaló. “Por eso a mí no me interesaban los resultados. Me interesaba la actitud”.

Después de arrancar con una victoria por 2-0 contra Qatar y empatarle 1-1 a Holanda en un choque en el que mantuvo contra las cuerdas a la Oranje, Ecuador sucumbió 2-1 ante el campeón de África el martes para despedirse de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la Tri dejó una buena impresión en Qatar, donde a su vez una camada de jugadores jóvenes sumó su primera experiencia mundialista.

Ecuador contó con el cuarto plantel más precoz de este Mundial, por detrás de Ghana, Estados Unidos y España, con un promedio de edad de 25,2.

“Es un equipo muy joven que vino a trabajar y lo hizo bastante bien. Y vinieron y aprendieron”, resaltó Álex Aguinaga, el retirado volante y mundialista con Ecuador en Corea-Japón 2002.

“Hay que estar contentos con esta selección", subrayó Aguinaga. "Y para el siguiente proceso mundialista ya hay jugadores que levantaron la mano y hay otros que no están en la selección y seguramente serán convocados por el entrenador que esté”.

Entre lo jugadores que se hicieron notar en Qatar figuran varios que conforman la línea defensiva, que con excepción de los errores y descuidos en la derrota frente a Senegal, anduvieron bastante bien en los dos primeros encuentros, y todos de 25 años o menos. Piero Hincapié (20), Pervis Estupiñán (24) y Ángelo Preciado (24).

El mediocampo cuenta con Moisés Caicedo (21), autor de uno de los cuatro goles de la selección en el Mundial, y Jhegson Méndez (25). Y el ataque tiene al extremo Gonzalo Plata (22).

Salvo Méndez, casi todos militan en clubes de Europa.

“Mucha gente está orgullosa de lo que hizo este grupo", declaró el veterano portero Alexander Domínguez después de la derrota. “Esto acá no termina, hay chicos que tienen para jugar muchos mundiales más”.

El gran artífice de ello fue Alfaro, quien metió manos a la reconstrucción una vez que asumió las riendas de la selección andina en agosto de 2020 en plena pandemia. Pese a las críticas y dudas en el proceso, el timonel argentino logró traer de vuelta a Ecuador a su cuarta Copa del Mundo después de haberse perdido la anterior en Rusia 2018.

Pero mientras imprimía sangre nueva Alfaro también mantuvo a varios experimentados y por sobre todo el liderazgo del capitán Enner Valencia, el autor del doblete en la victoria contra Qatar y la diana del empate ante Holanda. El atacante sumó seis tantos, contando los tres que marcó en Brasil 2014, para convertirse en el máximo goleador de la Tri en los mundiales.

Valencia jugó los dos últimos partidos aquejado por un esguince en la rodilla izquierda. Con 33 años habrá que ver si el delantero estará en condiciones para afrontar un tercer Mundial.

Sobre la próxima Copa del Mundo, que Estados Unidos, Canadá y México albergarán en 2026, Ecuador tendrá que arrancar con la pérdida de tres puntos en las eliminatorias sudamericanas, amén de pagar una multa de 100.000 francos suizos.

La sanción fue impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso de alineación indebida del lateral derecho Byron Castillo en ocho partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar.

Uno de los recambios que tendrá que hacer pronto Ecuador es en la portería.

Tanto Hernán Galíndez, quien atajó en Qatar, como Domínguez, titular en Brasil, tienen 35 años.

Alfaro, por otra parte, dejó en suspenso la posibilidad de seguir en la conducción de Ecuador, inclusive, no descartó retirarse de toda actividad del fútbol tras la eliminación.

“Es un entrenador que está haciendo las cosas bien, ojalá pueda tomar la decisión con la cabeza fría, en lo personal quiero que siga”, manifestó Domínguez.

Los ecuatorianos, más que reprochar la eliminación, daban crédito a lo realizado por el estratega argentino y se ilusionaban con el futuro.

“La juventud, el legado de Gustavo Alfaro para el 2026”, tituló El Comercio de Guayaquil.