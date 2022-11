Haggis deberá pagar 7,5 millones por demanda por violación

NUEVA YORK (AP) — Un jurado ordenó al cineasta galardonado con el Premio de la Academia Paul Haggis pagar al menos 7,5 millones de dólares a una mujer que lo acusó de violación en uno de varios casos de la era del #MeToo que han llevado a juicio a famosos de Hollywood en esta segunda mitad de año. El jurado también planea otorgar una indemnización por daños punitivos.

El juicio civil, cuyo veredicto se alcanzó el jueves, abarcó acusaciones por una conducta sexual indebida, socialización en alfombras rojas y Cienciología, al tiempo que enfrentó a Haggis, famoso por escribir los guiones de las películas galardonadas con el Oscar “Million Dollar Baby” (“Golpes del destino”) y “Crash” (“Colisión”), contra Haleigh Breest, una publicista que conoció mientras trabajaba en estrenos de películas en la primera mitad de la década del 2010.

Después de abrazar a sus abogados, Breest dijo al salir de la corte que estaba “muy agradecida” por el veredicto. En un comunicado enviado más tarde, agregó que agradecía que “el jurado eligió seguir los hechos y creyó en mí”.

Haggis señaló que estaba “muy decepcionado” por los resultados.

“Voy a seguir, con mi equipo, luchando por limpiar mi nombre”, dijo al salir de la corte acompañado de sus tres hijas adultas. Una de las hijas lloró sobre el hombro de su hermana mientras el veredicto era dado a conocer.

Tras una fiesta después de una función de cine en enero de 2013, Haggis le ofreció a Breest llevarla a casa y la invitó a su apartamento en Nueva York para beber algo.

Breest, de 36 años, dijo que Haggis la sometió a avances no deseados y al final la obligó a realizarle sexo oral y la violó a pesar de que ella le pedía que se detuviera. Haggis, de 69 años, dijo que la publicista le coqueteaba y que a pesar de que por momentos parecía “conflictuada”, comenzó a darle besos y a practicarle sexo oral en una interacción completamente consensuada. Agregó que no podía recordar si habían copulado.

Después de un día de deliberación, el jurado apoyó a Breest, quien dijo que sufrió consecuencias psicológicas y profesionales por su encuentro con Haggis. Ella lo demandó a finales de 2017.

A Breest le otorgaron 7,5 millones de dólares para compensar los daños sufridos, pero el jurado determinó que también debería recibir una indemnización por daños punitivos. El jurado regresará el lunes para continuar con el proceso del juicio y decidir esa cantidad.

El veredicto llegó a semanas de que otro jurado civil, en la corte federal adyacente, decidiera que Kevin Spacey no abusó sexualmente de su colega actor Anthony Rapp en 1986, cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Mientras tanto, el actor de “That ’70s Show” Danny Masterson y el exmagnate del cine Harvey Weinstein están siendo enjuiciados en casos independientes por violación en Los Angeles. Ambos niegan las acusaciones. Weinstein también ha apelado una sentencia en Nueva York.

Los cuatro casos surgieron tras denuncias del #MeToo, revelaciones y exigencias de responsabilidad ante conductas sexuales inapropiadas, desatadas por reportes publicados en octubre de 2017 sobre décadas de abusos que culpaban a Weinstein.

Breest, en especial, dijo que decidió demandar a Haggis por las condenas públicas que él hizo contra Weinstein, las cuales la enfurecieron.

Otras cuatro mujeres testificaron que experimentaron avances forzados y no deseados de Haggis, una de ellas también lo acusó de violación, en encuentros independientes que se remontaban hasta 1996. Ninguna de las cuatro mujeres emprendió acciones legales.

The Associated Press no suele identificar a la gente que afirma haber sido abusada sexualmente a menos de que denuncien públicamente, como lo ha hecho Breest.

Haggis negó todas las acusaciones. Su defensa presentó a varias mujeres ante el jurado, incluyendo a su exesposa e integrante de larga duración del elenco de “Dallas” Deborah Rennard, quien dijo que el guionista y director respondió de manera calmada cuando ella rechazó sus avances sexuales o románticos.

Durante tres semanas de testimonio, el juicio revisó mensajes de texto que Breest envió a sus amigos sobre lo ocurrido con Haggis, correos electrónicos entre ambos antes y después de la noche en cuestión y algunas discrepancias entre sus testimonios y lo que habían declarado en documentos judiciales previos.

Ambas partes debatieron si Haggis era físicamente capaz de cometer el supuesto ataque ocho semanas después de una operación de espina dorsal. Expertos en psicología presentaron perspectivas encontradas sobre lo que uno de ellos calificó como las percepciones erróneas y generalizadas acerca del comportamiento de los sobrevivientes de violaciones, como asumir que las víctimas no tienen contacto subsecuente con sus atacantes.

El jurado también escuchó un testimonio extenso sobre la Iglesia de la Cienciología, la religión fundada por el autor de ciencia ficción y fantasía L. Ron Hubbard a finales de 1950. Haggis perteneció a esa iglesia por décadas antes de renunciar públicamente y denunciar a la Cienciología en 2009.

A través del testimonio de Haggis, y otros antiguos integrantes, su defensa argumentó que la iglesia buscaba desacreditarlo y que podría tener algo que ver con la demanda.

Ninguno de los testigos dijo saber si las acusadoras de Haggis o los abogados de Breest tenían vínculos con la Cienciología. Y los abogados de Breest dijeron que ella no los tiene. A pesar de esto, la abogada de Haggis, Priya Chaudhry, buscó persuadir al jurado de que había “huellas, aunque no las huellas dactilares del involucramiento de la Cienciología aquí”.

La iglesia negó estar involucrada en el asunto y argumentó que Haggis estaba tratando de avergonzar a sus acusadoras con una acusación “absurda y patentemente falsa”. Los abogados de Breest, Ilann Maazal y Zoe Salzman, lo calificaron como una “vergonzosa e infundada teoría de la conspiración”.

Haggis, quien nació en Canadá, escribió episodios de series famosas como “Diff’rent Strokes” y “Thirtysomething” en la década de 1980. Más adelante logró películas que fueron muy populares como “Million Dollar Baby” y “Crash”, que también dirigió y coprodujo. Las dos ganaron el Oscar a mejor película en 2004 y 2005, respectivamente. Haggis también ganó un Oscar a mejor guion por “Crash”.

Sus créditos también incluyen los guiones de las películas de James Bond “Casino Royale” (“007: Casino Royale”) y “Quantum of Solace” (“007 Quantum”).

___

El periodista de The Associated Press Ted Shaffrey contribuyó a este despacho.