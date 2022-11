Pixel 7 y Pixel 7 Pro, más nítidos que nunca

El moderado éxito de Google en el mercado de los teléfonos móviles no se debe ciertamente a la calidad de los dispositivos Pixel. Esto resulta evidente a la hora de analizar los actuales modelos de gama alta, Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Al igual que Apple, Google confía en procesadores desarrollados internamente, y equipa sus últimos modelos con su Tensor G2 y su propio chip de seguridad, que ahora son algo más rápidos y eficientes. Los servicios de Google, que dependen en gran medida de la inteligencia artificial, se basan en la potencia de cálculo que ofrecen los nuevos procesadores. Por fuera, los Pixel 7 y Pixel 7 Pro no han cambiado mucho respecto a los modelos anteriores. Un Google Pixel se reconoce desde la distancia por la distintiva banda de la cámara que recorre todo el ancho de la parte trasera. Ambos dispositivos tienen una apariencia noble y elegante. Además de la cámara, los dos modelos se diferencian principalmente en la pantalla. La pantalla de 6,7 pulgadas del 7 Pro ofrece una resolución muy alta de 1440 por 3120 píxeles (QHD+). La tecnología utilizada (LTPO-OLED a 512 ppi) garantiza que el contenido se vea ultra nítido. Una alta tasa de refresco de 120 hertzios garantiza un desplazamiento fluido por la pantalla. La pantalla del Pixel 7 es un poco más pequeña: 1080 x 2400 píxeles, con tecnología OLED a 416 ppi y una tasa de refresco máxima de 90 hertzios. La diferencia es notable, pero no justifica la considerable disparidad de precio entre ambas versiones. Sin embargo, el Pixel 7 Pro tiene las mejores cámaras. Por un lado, la cámara ultra gran angular ofrece un campo de visión un 21 por ciento mayor. Además, el modelo Pro también cuenta con un teleobjetivo que permite un nivel de zoom óptico de 5. Con la ayuda de una gran potencia de cálculo, el 7 Pro puede incluso alcanzar un zoom de 30x. Sin embargo, el ruido de color también es visible. Los entusiastas de la fotografía se beneficiarán en el Pro de un modo macro con enfoque automático que ofrece motivos impresionantes. En general, el Pixel 7 Pro es probablemente uno de los mejores sistemas de cámaras de bolsillo disponibles actualmente en el mercado de los teléfonos móviles. En la prueba, la excelente capacidad de autoenfoque en fotos y vídeos fue convincente. También son muy útiles las funciones de seguimiento facial en los vídeos. La cámara principal, con 50 megapíxeles, un sensor de 1/1,3 pulgadas y una apertura de f/1,85, captura fotos nítidas y coloridas. El rango dinámico es extremadamente alto, pero no parece artificial. Aunque los valores técnicos de las cámaras integradas apenas han cambiado en comparación con el modelo predecesor Pixel 6 Pro, el Pixel 7 Pro ha dado un paso adelante en este sentido, no solo en el rango de contraste, sino también en la reproducción del tono de la piel, la exposición y la eficaz función para corregir el desenfoque causado por movimiento. El "borrador mágico", que se presentó por primera vez con el Pixel 6 y sigue impresionando un año después de su estreno, también funciona con inteligencia artificial. El Pixel 6 también convenció con su modo nocturno. Se ha vuelto a mejorar en los Pixel 7 y 7 Pro: ahora solo hay que quedarse quieto la mitad de tiempo. Los nuevos modelos permiten realizar vídeos con resolución 4K y 60 fotogramas por segundo en todos los objetivos. La estabilización se ha optimizado. Además, los dispositivos Pixel ofrecen ahora el llamado modo cine (Full HD). Aquí, los chips de Google calculan artificialmente un desenfoque de fondo como en las películas reales de Hollywood. La app exclusiva de Pixel, "Recorder", también se apoya en la potencia de la IA de los teléfonos de Google, que convierte el lenguaje hablado en texto escrito en tiempo real. Dependiendo de la calidad de la grabación de voz, esto puede no funcionar perfectamente, pero es mucho mejor que escribir cada palabra de una conversación o conferencia desde cero. Los nuevos teléfonos Pixel también se benefician de la capacidad de transcripción de los mensajes de voz. Esto es enormemente práctico cuando las circunstancias no permiten escuchar un mensaje de voz más largo. Lamentablemente, esto solo funciona con la aplicación estándar de Android para los mensajes y no con los servicios de mensajería. Google aunció que introduciría esta función con una actualización de software y una apertura de la interfaz. La duración de la batería es ligeramente mayor que la de los modelos anteriores, aunque las baterías tienen algo menos de capacidad. En la prueba de esfuerzo continuo, el Pixel 7 se rindió tras unas buenas diez horas, mientras que el modelo Pro duró un cuarto de hora más. En el uso diario, esto es más que suficiente para utilizar el móvil durante un día entero sin tener que recargarlo. A diferencia de los modelos predecesores, los nuevos Pixel se pueden desbloquear con reconocimiento facial. Sin embargo, Google solo se basa en los datos de imagen de la cámara selfie y, a diferencia de Apple en el iPhone, prescinde de sensores adicionales. Por lo tanto, este método de desbloqueo es bastante menos seguro que el Face ID de Apple. Los dos modelos Pixel 7 son los primeros smartphones equipados de fábrica con el último sistema Android 13. Google garantiza actualizaciones de software durante los próximos cinco años, incluyendo tres nuevas versiones importantes de Android. dpa