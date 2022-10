Filme “El norte sobre el vacío” lidera la premiación del Festival de Morelia

Mónica Rubalcaba

Morelia (México) 28 de oct. El filme de la directora Alejandra Márquez Abella se coronó como la película más galardonada en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en México, al recibir tres de los premios más relevantes de la noche durante la clausura del encuentro cinematográfico.

"'El norte' es la película más libre que haya hecho nunca, libre en todos los sentidos, me di rienda suelta, no pensé en lo que iban a decir las demás", dijo la directora por medio de un audio que presentó la protagonista, Paloma Petra, debido a que Abella no se encontraba en la premiación.

La directora, que calificó su filme como una "labor de liderazgo femenina", se hizo acreedora al Ojo a mejor largometraje mexicano, el premio a mejor guión de largometraje y su protagonista, Gerardo Trejoluna, ganó el Ojito, premio que reconoce el trabajo al mejor actor.

"¡Viva la diversidad! Creo que cada película que termina siendo llevada a una pantalla es una película ganadora", expresó por la misma vía Trejoluna.

El trabajo de Abella se adentró en un mundo masculino que conocía muy bien, por haber crecido en una familia con muchos hombres, pero que no había explorado cinematográficamente, logrando con este un retrato del machismo a manera de un "western".

El premio a mejor dirección de largometraje mexicano fue para "Manto de gemas", de Natalia López.

"Me siento honrada de haber participado en la selección con otras compañeras realizadoras, películas potentes, toda mi admiración, respeto y cariño van para todas ellas", aseguró López.

Por su parte, el Ojito a mejor actriz lo recibió Teresa Sánchez por su actuación en "Dos estaciones", de Juan Pablo González.

"Siento que fuimos una parcela llena de agaves que entregaron esa piña para dar su jugo, su esencia, su néctar, su amor y sin eso no hubiera sido posible nada, ¡por un cine con amor!", dijo con la voz entrecortada Sánchez.

El largometraje de terror "Huesera", de Michelle Garza, fue reconocido con el premio del público a largometraje mexicano, mientras que temas sociales como la lucha feminista también fueron resaltados por el público al otorgarle la misma distinción al documental “Ahora que estamos juntas”, de Patricia Balderas Castro.

En la clausura estuvieron presentes la directora del festival, Daniela Michel; el presidente, Alejandro Ramírez, y el vicepresidente, Cuauhtémoc Cárdenas Batel.

"Es un honor tener este trabajo, estoy sorprendida al ver de qué manera este festival se ha consolidado", aseguró Michel.

La edición número 20 del festival se caracterizó por tener una presencia histórica de mujeres en la selección de largometraje mexicano al contar con ocho de diez elegidos, y durante siete días las calles, salas de cine y teatros de la ciudad de Morelia se llenaron con la presencia de productores, cineastas y actores, que tuvieron un encuentro directo con el público asistente.

Algunas de las personalidades que destacaron en el encuentro fueron el director Alejandro González Iñárritu, quien presentó su filme "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades"; la actriz Maribel Verdú, los directores Barry Jenkins, Luis Mandoki, Fernando León de Aranoa y Claire Denis, así como el productor Frank Marshall, entre muchos otros. EFE

