Justicia francesa critica a BNP en caso de igualdad salarial

(Bloomberg) -- La justicia francesa dijo a BNP Paribas SA que no debería haber excluido las bonificaciones de sus cálculos para cerrar la brecha salarial de género, en un fallo que probablemente tendrá ramificaciones en el sector bancario local.

Un tribunal de París criticó a BNP por utilizar únicamente el salario base de las mujeres para compararlo con el promedio de los hombres en los mismos puestos de trabajos, un nivel y un rango de edad similares. La metodología no se ajusta con las disposiciones legales destinadas a eliminar la desigualdad salarial, dijeron.

El caso se hace eco de críticas similares a las que BNP tuvo que hacer frente en el Reino Unido a principios de este año, cuando una agente de bolsa de Londres que recibía una remuneración menor que la de sus compañeros varones fue indemnizada con £2 millones (US$2,25 millones) por un juez laboral que reprendió el “opaco sistema de compensación” del banco y ordenó una auditoría de igualdad salarial, la primera de este tipo.

“El principio de igualdad entre mujeres y hombres —a igual trabajo, igual salario— exigiría tener en cuenta la parte discrecional del salario para permitir una comparación real de la remuneración efectiva de hombres y mujeres en la empresa”, señalaron los jueces de París en una sentencia del 27 de septiembre que no había sido informada previamente.

Además, las repercusiones de la sentencia podrían sentirse en todo el sistema bancario francés, ya que otros grandes prestamistas, como Société Générale SA y la unidad de banca de inversión de Credit Agricole SA, CACIB, se centran únicamente en los salarios base en sus esfuerzos por cerrar la brecha salarial de género.

BNP dijo en un comunicado que está analizando el fallo. El banco señaló que ha estado prestando “especial atención” a la igualdad salarial desde 2004. Ha destinado unos €10 millones (US$9,8 millones) para promover la diversidad de género y aumentar los salarios de su personal femenino mal pagado en Francia para 2023 y 2024.

